Güneş lekelerine ve ton eşitsizliklerine karşı 3 doğal çözüm: Daha duru bir cilt için

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş ışınlarına maruz kalan ciltte melanin üretimi artar; bu durum özellikle yüzde ve ellerde istenmeyen koyu lekelere ve ton farklılıklarına neden olur. Cildin doğal dengesini korumak ve lekelerin görünümünü hafifletmek için evde hazırlayabileceğiniz pratik maskeler oldukça etkilidir.

1. YOĞURT VE LİMON SUYU MASKESİYLE TON DENGELEME

Limon suyunun doğal aydınlatıcı etkisi ile yoğurdun laktik asit içeriği birleştiğinde ciltteki koyu lekelerin rengi nazikçe açılır.

Uygulama Yolu: Bir yemek kaşığı yoğurt ile bir çay kaşığı taze sıkılmış limon suyu karıştırılarak lekeli bölgelere sürülür. 10 dakika bekletildikten sonra ılık suyla durulanır. (Not: Güneş hassasiyeti yaratmaması için akşam uygulanmalıdır.)

Sonuç: Ton eşitsizlikleri hafiflemiş, daha aydınlık ve canlı bir cilt görünümü sağlanır.

2. PATATES SUYU VE PİRİNÇ UNU KÜRÜ

Patates suyu içerdiği doğal nişasta sayesinde lekelerin görünümünü azaltırken, pirinç unu cilde pürüzsüzlük ve matlık kazandırır.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı pirinç unu ile bir yemek kaşığı taze sıkılmış patates suyu macun kıvamına gelene kadar karıştırılır. Yüze sürülüp 15 dakika kurutulduktan sonra ılık suyla yıkanır.

Sonuç: Lekeleri azalmış, rengi eşitlenmiş ve pürüzsüz bir ten ortaya çıkar.

3. ALOE VERA VE E VİTAMİNİ İLE LEKE GİDERME DESTEĞİ

Aloe vera hücre yenilenmesini hızlandırırken, E vitamini cildin hasar gören dokularını onararak leke direncini artırır.

Uygulama Yolu: İki tatlı kaşığı aloe vera jeline bir kapsül E vitamini eklenerek karıştırılır ve lekeli bölgelere masajla yedirilerek gece boyunca bekletilir.

Sonuç: Hücreleri yenilenmiş, lekeleri yatışmış ve sağlıklı ışıltısını geri kazanmış bir cilt elde edilir.