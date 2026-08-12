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Güneş tutulması için özel uçuş yaptılar: 10 bin metreden canlı yayınlandı

Güneş tutulması için özel uçuş yaptılar: 10 bin metreden canlı yayınlandı

12.08.2026 21:42:00
Güncellenme:
DHA
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Güneş tutulması için özel uçuş yaptılar: 10 bin metreden canlı yayınlandı

İspanya Havayolu şirketi İberia, Avrupa'nın bazı noktalarından gözlemlenecek olan güneş tutulması için özel uçuş gerçekleştirildi. Tutulma, yaklaşık 10 bin metreden canlı yayınlandı.
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2026 yılının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri bugün akşam saatlerinde gerçekleştirildi.

Avrupa'nın bazı noktalarında Güneş tamamen Ay'ın arkasında kalırken, daha geniş bir bölgede parçalı güneş tutulması gözlemlendi.

Bu doğa olayını yakından takip etmek isteyen İberia, 30 gökbilimcinin de katılacağı özel bir uçuş düzenledi.

Yaklaşık 10 bin metre (33 bin feet) yükseklikte gerçekleştirilecek uçuş sırasında tam güneş tutulması canlı yayınlandı.

Uçak, üç adet uçak içi kamera ve Starlink uydu bağlantısıyla donatılacak. Böylece bulutların üzerinde gerçekleşecek uçuş sırasında tutulma gerçek zamanlı olarak izleyicilere aktarılabilecek.

Uçuşta yer alan gökbilimciler de tutulmayı seyahat boyunca gözlemleyerek analiz edecek. Ana etkinlikten önce uçak, UTC ile 19.42-19.44 saatleri arasında bir test manevrası gerçekleştirildi.

Bu manevrayla Güneş'le hizalanma, kamera kadrajı, takip sistemi ve planlanan uçuş rotası kontrol edilerek canlı yayın için en uygun izleme koşulları sağlandı.

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