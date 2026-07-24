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Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?

Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?

24.07.2026 11:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?

Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği merak edilirken, 850 yıl aradan sonra tutulma ilk kez bu kadar net bir şekilde izlenebilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?
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Güneş tutulması için geri sayım başladı. Bir sonraki tam Güneş tutulmasının ne zaman gerçekleşeceği merak edilirken, 850 yıl aradan sonra belirli bir bölgede ilk kez bu kadar net izlenebileceği belirtiliyor. Tutulmanın gerçekleşeceği tarih, gözlemlenebileceği coğrafi konum ve gündüz saatlerinde yaşanacak karanlığın süresi, bilim dünyası ve gökyüzü meraklılarının gündeminde yer alıyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye'den görülebilecek mi?

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GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Astronomi kaynaklarında yer alan verilere göre, yaklaşık 850 yıllık bir aranın ardından gerçekleşecek tam Güneş tutulması 22 Temmuz 2028 tarihinde meydana gelecek. Ay'ın Güneş'in önünden geçmesiyle oluşacak yaklaşık 100 kilometre genişliğindeki gölge, Yeni Zelanda'nın üzerine düşecek. Bu tarihi gökyüzü olayı, özellikle ülkenin güneyindeki Dunedin kentinde büyük bir heyecanla takip edilecek. Bölgede en son 1163 yılında tam Güneş tutulması yaşanması nedeniyle, 2028'deki tutulma yaklaşık 865 yıl sonra Dunedin'den yeniden tam olarak izlenebilecek.

Tutulmanın tamlık aşaması 2 dakika 51 saniye sürecek. Bu sırada gökyüzü kısa süreliğine kararırken, Güneş'in dış atmosferini oluşturan taç tabakası (korona) uygun koruyucu ekipman kullanılarak gözlemlenebilecek.

İlgili Konular: #astronomi #güneş tutulması

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