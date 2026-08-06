2026'nın en dikkat çekici gök olaylarından biri olan Güneş tutulması için geri sayım başladı. 12 Ağustos'ta gerçekleşecek tutulmanın Türkiye'den görülüp görülmeyeceği ve hangi burçta meydana geleceği merak ediliyor. Peki, Güneş tutulması ne zaman? Güneş tutulması hangi burçta gerçekleşecek? Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte ayrıntılar...

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2026'nın önemli gök olaylarından biri olan tam Güneş tutulması, 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleşecek. Tutulmanın tam evresi Grönland, İzlanda, kuzey Rusya ve İspanya'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Ay'ın Güneş'i tamamen örteceği bu etkileyici an ise çoğu bölgede iki dakikadan kısa sürecek.

12 AĞUSTOS 2026 GÜNEŞ TUTULMASI HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞECEK?

12 Ağustos 2026 Güneş tutulması, astrolojik açıdan yaklaşık 20 derece Aslan burcunda gerçekleşecek. Aslan burcuyla ilişkilendirilen özgüven, yaratıcılık, liderlik ve kendini ifade etme temalarının öne çıkması bekleniyor. Ancak “Aslan burcunda” ifadesinin astrolojik bir tanımlama olduğunu belirtmek gerekiyor.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

12 Ağustos 2026 Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. TÜBİTAK verilerine göre tutulmanın tam hali Grönland, İzlanda, kuzey Rusya ve İspanya'nın bazı bölgelerinden görülebilecek. Avrupa'nın bazı bölgelerinde ise tutulmanın parçalı evreleri izlenebilecek.

12 AĞUSTOS GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN GÖRÜLECEK?

2026 Güneş tutulmasının tam hali; Kuzey Rusya, Grönland, İzlanda ve İspanya'nın bazı bölgelerinden izlenebilecek. Portekiz'in kuzeybatısındaki küçük bir bölüm de tutulma hattında yer alacak. İspanya'da tutulmanın gün batımına yakın gerçekleşmesi, gökyüzünde etkileyici görüntüler oluşturabilir.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK BİR SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

12 Ağustos 2026'daki tutulma Türkiye'den görülemeyecek. Türkiye'den izlenebilecek bir sonraki Güneş tutulması ise 2 Ağustos 2027'de gerçekleşecek parçalı Güneş tutulması olacak.