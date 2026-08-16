Güneş yanığı sonrası ne yapılmalı? İşte cildi rahatlatan pratik bakım önerileri

Güneş yanığı, cildin yoğun ultraviyole ışınlarına maruz kalması sonucu ortaya çıkan bir cilt hasarıdır. Yanık oluştuğunda ilk olarak güneşten uzaklaşmak ve cildi serinletmek önem taşır. Serin duş almak ya da temiz ve nemli bir bezle yanık bölgeye kompres yapmak rahatlama sağlayabilir. Ancak cildin üzerine doğrudan buz uygulamamaya dikkat edin.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Cildi serinlettikten sonra nemlendirmek, kuruluk ve gerginlik hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Parfüm ve alkol içermeyen nemlendiriciler veya aloe vera içeren ürünler tercih edilebilir. Nemlendirici uygularken cildi ovalamamaya ve tahriş etmemeye dikkat edin.

Güneş yanığı sonrasında vücudun sıvı ihtiyacı artabileceğinden gün boyunca yeterli miktarda su içmeyi unutmayın. Özellikle sıcak havalarda sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi önemlidir.

SOYULAN DERİYİ KOPARMAYIN

Yanık iyileşmeye başladığında ciltte soyulma görülebilir. Bu süreçte soyulan deriyi çekmek, koparmak veya kese yapmak cildi daha fazla tahriş edebilir. Cildin doğal şekilde yenilenmesine izin verin.

Ciltte su kabarcıkları oluşması halinde de bu kabarcıkları patlatmayın. Kabarcıkların bütünlüğünü korumak enfeksiyon riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

GÜNEŞTEN KORUNMAYA DİKKAT EDİN

Güneş yanığı bulunan bölgenin iyileşme sürecinde yeniden güneşe maruz kalmaması gerekir. Mümkün olduğunca gölgede kalın ve cildi örten hafif, rahat kıyafetler tercih edin. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa uygun güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Güneş yanığı geniş bir bölgeyi kaplıyorsa, çok şiddetli ağrı veya büyük su kabarcıkları varsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ateş, titreme, bulantı, baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı ve belirgin halsizlik gibi belirtiler de önemsenmelidir. Özellikle çocuklarda ve bebeklerde ciddi güneş yanığı görülmesi halinde tıbbi değerlendirme geciktirilmemelidir.