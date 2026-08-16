Cumhuriyet Gazetesi Logo
Güneş yanığı sonrası ne yapılmalı? İşte cildi rahatlatan pratik bakım önerileri

Güneş yanığı sonrası ne yapılmalı? İşte cildi rahatlatan pratik bakım önerileri

16.08.2026 13:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Güneş yanığı sonrası ne yapılmalı? İşte cildi rahatlatan pratik bakım önerileri

Yaz aylarında uzun süre güneş altında kalmak ciltte kızarıklık, yanma, hassasiyet ve soyulmaya neden olabilir. Güneş yanığı oluştuğunda cildin daha fazla zarar görmesini önlemek ve iyileşme sürecini desteklemek için bazı bakım adımlarına dikkat etmek gerekiyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Güneş yanığı, cildin yoğun ultraviyole ışınlarına maruz kalması sonucu ortaya çıkan bir cilt hasarıdır. Yanık oluştuğunda ilk olarak güneşten uzaklaşmak ve cildi serinletmek önem taşır. Serin duş almak ya da temiz ve nemli bir bezle yanık bölgeye kompres yapmak rahatlama sağlayabilir. Ancak cildin üzerine doğrudan buz uygulamamaya dikkat edin.

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Cildi serinlettikten sonra nemlendirmek, kuruluk ve gerginlik hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Parfüm ve alkol içermeyen nemlendiriciler veya aloe vera içeren ürünler tercih edilebilir. Nemlendirici uygularken cildi ovalamamaya ve tahriş etmemeye dikkat edin.

Güneş yanığı sonrasında vücudun sıvı ihtiyacı artabileceğinden gün boyunca yeterli miktarda su içmeyi unutmayın. Özellikle sıcak havalarda sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi önemlidir.

Image

SOYULAN DERİYİ KOPARMAYIN

Yanık iyileşmeye başladığında ciltte soyulma görülebilir. Bu süreçte soyulan deriyi çekmek, koparmak veya kese yapmak cildi daha fazla tahriş edebilir. Cildin doğal şekilde yenilenmesine izin verin.

Ciltte su kabarcıkları oluşması halinde de bu kabarcıkları patlatmayın. Kabarcıkların bütünlüğünü korumak enfeksiyon riskinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

GÜNEŞTEN KORUNMAYA DİKKAT EDİN

Güneş yanığı bulunan bölgenin iyileşme sürecinde yeniden güneşe maruz kalmaması gerekir. Mümkün olduğunca gölgede kalın ve cildi örten hafif, rahat kıyafetler tercih edin. Dışarı çıkmanız gerekiyorsa uygun güneş koruyucu kullanmayı unutmayın.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA BAŞVURULMALI?

Güneş yanığı geniş bir bölgeyi kaplıyorsa, çok şiddetli ağrı veya büyük su kabarcıkları varsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ateş, titreme, bulantı, baş dönmesi, şiddetli baş ağrısı ve belirgin halsizlik gibi belirtiler de önemsenmelidir. Özellikle çocuklarda ve bebeklerde ciddi güneş yanığı görülmesi halinde tıbbi değerlendirme geciktirilmemelidir.

İlgili Konular: #cilt bakımı #güneş kremi #Güneş Yanığı

İlgili Haberler

Avrupa’da sıcaklık ve kuraklık krizi: Tarlalar kuruyor, ürün kaybı büyüyor
Avrupa’da sıcaklık ve kuraklık krizi: Tarlalar kuruyor, ürün kaybı büyüyor Avrupa’yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve kuraklık, tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açıyor. Hollanda’da patatesten Bosna’da mısıra, Çekya’da şerbetçiotundan İngiltere’de sulama rezervlerine kadar birçok alanda kriz büyürken, kuraklığın AB ekonomisine 2026’da yaklaşık 180 milyar avro zarar verebileceği tahmin ediliyor.
Yaz gribinde 'ani sıcaklık değişimi' ve 'klima' uyarısı
Yaz gribinde 'ani sıcaklık değişimi' ve 'klima' uyarısı Yaz aylarında artan sıcaklıklar, yoğun klima kullanımı ve kapalı ortamlarda geçirilen sürenin uzaması, viral enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırabiliyor. Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Dr. Süleyman İbze, "Klimalı ve yeterince havalandırılmayan bir ortamda hapşırma ve öksürmeyle ortama yayılan damlacıklar, aynı ortamı paylaşan kişilerin bulaş riskini artırabilir" dedi.