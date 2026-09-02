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Günlük hayatınızda yapıyor olabilirsiniz: Değersizlik hissini tetikleyen 7 alışkanlık

Günlük hayatınızda yapıyor olabilirsiniz: Değersizlik hissini tetikleyen 7 alışkanlık

2.09.2026 21:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Günlük hayatınızda yapıyor olabilirsiniz: Değersizlik hissini tetikleyen 7 alışkanlık

Farkında olmadan tekrarladığınız bazı davranışlar, zamanla kendinize bakışınızı olumsuz etkileyebilir. Sürekli kendinizi başkalarıyla kıyaslıyor, başarılarınızı küçümsüyor veya herkesi memnun etmeye çalışıyorsanız, bu alışkanlıklar değersizlik hissinizi besliyor olabilir.

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Zaman zaman herkes kendisini yetersiz veya değersiz hissedebilir. Ancak bu duygu sık tekrarlanıyor ve kişinin ilişkilerini, iş hayatını ya da günlük yaşamını etkiliyorsa altında yatan düşünce ve davranışlara dikkat etmek önem taşıyor. Kişinin kendisiyle konuşma biçimi, sınır koymakta zorlanması veya başarılarını küçümsemesi gibi bazı alışkanlıklar değersizlik hissini güçlendirebilir. İşte, farkında olmadan bu duyguyu besleyebilecek 7 davranış...

1. KENDİNİ SÜREKLİ BAŞKALARIYLA KIYASLAMAK

Başkalarının hayatını kendi hayatıyla sürekli karşılaştırmak, kişinin sahip olduğu özellikleri ve başarıları görmesini zorlaştırabilir. Özellikle sosyal medyada insanların yalnızca hayatlarının olumlu taraflarını görmek, kişinin kendisini yetersiz hissetmesine neden olabilir.

2. BAŞARILARINI KÜÇÜMSEMEK

Bir işi başardığında “Şanslıydım”, “Zaten herkes yapardı” veya “O kadar da önemli değil” demek, kişinin kendi emeğini ve yeteneklerini görmezden gelmesine yol açabilir. Başarıları kabul etmek, kişinin kendisine yönelik daha dengeli bir bakış geliştirmesine yardımcı olur.

3. SÜREKLİ BAŞKALARININ ONAYINI ARAMAK

Her karar öncesinde başkalarının ne düşündüğünü önemsemek ve onay gelmediğinde kendinden şüphe etmek, zamanla kişinin kendi değerlendirmesine olan güvenini zayıflatabilir. Başkalarının fikirlerini önemsemek normal olsa da kişinin kendi ihtiyaç ve düşüncelerini tamamen geri plana atması sağlıklı olmayabilir.

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4. HAYIR DEMEKTE ZORLANMAK

Başkalarını kırmamak veya reddedilmemek için istemediği şeylere sürekli “evet” demek, kişinin kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmasına neden olabilir. Kendi sınırlarını korumakta zorlanmak, zaman içinde kişinin kendisine verdiği değeri de etkileyebilir.

5. HATA YAPTIĞINDA KENDİNİ AĞIR ŞEKİLDE ELEŞTİRMEK

Hata yapmak hayatın doğal bir parçasıdır. Ancak küçük bir hatanın ardından kendisine karşı sert, aşağılayıcı veya suçlayıcı bir dil kullanmak değersizlik duygusunu artırabilir. Yapıcı bir öz eleştiri ile kişinin kendisini değersizleştirmesi arasında önemli bir fark bulunur.

6. İHTİYAÇLARINI SÜREKLİ ERTELEMEK

Dinlenmek, yardım istemek, kendine zaman ayırmak veya kendi isteklerini dile getirmek yerine sürekli başkalarının ihtiyaçlarını öncelemek, kişinin kendi ihtiyaçlarının önemsiz olduğu düşüncesini pekiştirebilir.

7. MÜKEMMEL OLMAYA ÇALIŞMAK

Her şeyi kusursuz yapma isteği, kişinin yaptığı iyi işleri görmek yerine yalnızca eksiklerine odaklanmasına neden olabilir. Ulaşılamaz standartlar belirlemek ve en küçük hatayı başarısızlık olarak değerlendirmek, değersizlik hissini besleyen bir döngü oluşturabilir.

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