Günlük toplanıyor, kilosu 30 lirayı buluyor: 6 kilodan 1 kilo çıkıyor...

Dulkadiroğlu ilçesindeki tarlalarda yetiştirilen Maraş salçalık kapya biberde hasat dönemine girildi. Aylar süren yetiştirme sürecinin ardından hasat edilen biberler, salça ve kışlık ürünlerde kullanılmak üzere satışa sunuluyor. Tarlada biberin kilogram fiyatı 25 ila 30 lira arasında değişiyor. Kahramanmaraş'ta yetiştirilen salçalık biberler, etli yapısı, yoğun aroması ve kendine özgü lezzetiyle öne çıkıyor. Üreticiler, bölgenin toprak ve iklim yapısının biberin kalitesine katkı sağladığını belirtiyor. Hasat edilen biberler çuvallara doldurularak tarladan satış ve işleme noktalarına gönderiliyor. Burada işlenen biberler, Kahramanmaraş mutfağında önemli yere sahip salçanın yanı sıra çeşitli kışlık ürünlere dönüştürülüyor.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya, "Biber şuan için 25 ila 30 civarlarında alıcı buluyor. 150 dönümlük bir arazide hasat yapılıyor. Hasat yağışlar sonrası gecikmiş olsa da ürünümüz kaliteli. Şehir dışından gelen biberler var ama biz Maraşlılar olarak bu işi severek yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı başka şehirden gelen ürünleri değil de kentimizin biberini kullanmaya davet ediyoruz. Ümit ediyoruz verim çok iyi olur ve para kazandığı bir yıl olur" dedi.

Dulkadiroğlu Aslanbey Çiftliği Mahallesinde kapya biber hasadı gerçekleştiren Hacı Aziz Nohutlu, "Ürünlerimiz kaliteli ve tazedir. Günlük toplanıp gülük satılması gerekiyor. İki günlük yoldan gelen biberler gibi değil. Hasadımız bu yıl biraz geç oldu yağışlar nedeniyle. Fiyat problemimiz var ve aşmaya çalışıyoruz. Amacımız daha kaliteli ve daha makul bir ürün satmak amacımız" diye konuştu.

Üretici Orhan Akkurt, "Bizim girdi maliyetleri yüksek ve Maraş halkını da bizim ürünleri tercih etmelerini bekliyoruz. Şuanda fiyatlarımız 25, 28 ve 30 lira bandında hareket diyor" ifadesini kullandı.

Üretici Meryem Nohutlu ise "Dışarıdan gelen ürünleri ucuz diye almaya çalışıyorlar ama o gelen ürünlerin içinde kalitesi düşük. Hem de bizim biberlerimiz gibi 6 kilogramdan bir kilogram salça vermiyor. 10 kilogramdan bir kilogram salça veriyor. Kaliteli ürün yesinler. Ama kimse memnun değil fiyatlar pahalı diyorlar ucuz mala kaçıyorlar. Kimse ne yediğinin içinde ne olduğunu bilmiyor. İsterim ki herkes eliyle üretse yese ama kimse üretmiyor maliyet pahalı" ifadesini kullandı.