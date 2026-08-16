Güvenli cinsellik hakkında bilmeniz gereken 10 önemli gerçek

Güvenli cinsellik, kişinin hem kendi sağlığını hem de partnerinin sağlığını korumaya yönelik bilinçli davranışların bütününü ifade ediyor. Prezervatif kullanımı, doğum kontrol yöntemleri ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı alınan önlemlerin yanı sıra açık iletişim ve karşılıklı rıza da bu yaklaşımın temel unsurları arasında bulunuyor. İşte güvenli cinsellik hakkında bilinmesi gereken 10 önemli bilgi...

1. PREZERVATİF YALNIZCA GEBELİKTEN KORUNMAK İÇİN KULLANILMAZ

Prezervatif, gebelik riskini azaltmanın yanı sıra HIV ve diğer bazı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların bulaşma riskinin azaltılmasına yardımcı olur. Doğru ve düzenli kullanılması önemlidir.

2. DOĞUM KONTROL YÖNTEMLERİ ENFEKSİYONLARA KARŞI KORUMAZ

Doğum kontrol hapları, rahim içi araçlar ve benzeri yöntemler gebeliği önlemeye yardımcı olabilir ancak cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara karşı koruma sağlamaz. Bu nedenle enfeksiyonlardan korunmak için ayrıca uygun bariyer yöntemlerinin kullanılması gerekir.

3. BAZI ENFEKSİYONLAR BELİRTİ GÖSTERMEYEBİLİR

Cinsel yolla bulaşan bazı enfeksiyonlarda uzun süre herhangi bir belirti görülmeyebilir. Bu nedenle kişinin kendisini iyi hissetmesi her zaman enfeksiyon bulunmadığı anlamına gelmez. Risk durumuna göre sağlık profesyonelinin önerdiği testlerin yaptırılması önemlidir.

4. DÜZENLİ TEST YAPTIRMAK ÖNEMLİDİR

Cinsel olarak aktif kişilerin ihtiyaçlarına ve risk durumlarına göre sağlık kuruluşlarında uygun testleri yaptırması, bazı enfeksiyonların erken fark edilmesine yardımcı olabilir.

5. HPV AŞISI KORUNMADA ÖNEMLİ BİR SEÇENEKTİR

HPV, bazı kanser türleriyle ve genital siğillerle ilişkili olabilen yaygın bir virüstür. HPV aşısı, belirli HPV türlerine karşı koruma sağlayabilir. Aşı konusunda yaşa ve kişisel duruma uygun bilgi sağlık profesyonelinden alınmalıdır.

6. HEPATİT B'DEN AŞIYLA KORUNMAK MÜMKÜN

Hepatit B cinsel yolla bulaşabilen enfeksiyonlardan biridir. Hepatit B aşısı, enfeksiyona karşı etkili korunma yöntemlerinden biridir.

7. RIZA GÜVENLİ CİNSELLİĞİN TEMELİDİR

Cinsel ilişkinin her aşamasında tarafların özgür iradeleriyle onay vermesi gerekir. Rıza açık, gönüllü ve geri alınabilir olmalıdır. Bir kişinin baskı altında veya istemediği halde cinsel davranışa dahil edilmesi rıza anlamına gelmez.

8. ALKOL VE BAZI MADDELER KARAR VERME BECERİSİNİ ETKİLEYEBİLİR

Alkol veya bazı maddeler kişinin sağlıklı karar verme ve sınırlarını ifade etme becerisini etkileyebilir. Bu nedenle güvenli cinsellik açısından önceden korunma planı yapmak önem taşır.

9. PREZERVATİF KULLANIRKEN DOĞRU ÜRÜN TERCİH EDİLMELİ

Prezervatifin son kullanma tarihi kontrol edilmeli ve ambalajının zarar görmediğinden emin olunmalıdır. Lateks prezervatiflerle yağ bazlı ürünlerin birlikte kullanılması prezervatifin zarar görmesine yol açabileceğinden uygun kayganlaştırıcı seçimine dikkat edilmelidir.

10. GÜVENLİ CİNSELLİK İLETİŞİMLE BAŞLAR

Partnerler arasında korunma yöntemleri, cinsel sağlık, testler ve sınırlar hakkında açık şekilde konuşmak güvenli cinselliğin önemli bir parçasıdır. Şüpheli bir temas veya enfeksiyon riski söz konusu olduğunda gecikmeden bir sağlık profesyoneline başvurmak gerekir.