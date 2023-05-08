Güzel bir gözleme yapmak için bilmeniz gereken tüyo... Dışardan almayı bıraktırıyor
Gözleme pişirirken daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.. .
Güzel bir gözleme yapmak için şimdi öğreneceğiniz bu mutfak tüyosu işinizi kolaylaştıracak. Gözleme, Türk mutfağında yapılışı en kolay lezzetler arasında yer alır. Nefisyemektarifleri.com sitesinde yer alan bir içerikte; Tavada yapılan gözleme tarifinin detaylarına yer verildi.
Gerekli malzeme listesi:
3 su bardağı un
1 su bardağı ılık su
1 silme tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı tuz
İç malzemesi: peynir,maydanoz,haşlanmış patates
Gözleme Tarifinin Detayları
Kuru mayayı suyun bir kısmı ile karıştırıp biraz kabartın.
Sonra unun ortasını açıp tuzu ve mayayı koyup yoğurun.
Hamurun ele yapışmayacak kıvamda olması lazım. Gerekirse biraz daha un ilave edebilirsiniz.
Bu işlem bitince 30 dk dinlendirin.
7 bezeye bölün.
Unladığınız tezgahta merdane ile incecik açın. (Bu aşama çok zor değil merak etmeyin)
Yarısına malzemeyi koyun diğer yarısını kapatın.
Teflon tavada (yağ sürmeyin) altlı üstlü pişirin.
Tabağa alıp iki tarafını da tereyağ ile yağlayın.
Gözleme Nasıl Yapılır? Gözleme Yaparken Bilmeniz Gereken Tüyo
Kuru mayanın aktifleşmesini sağlamak için bir tatlı kaşığı şeker ve ılık suda 10 dakika bekletmelisiniz. Bu haliyle hamura eklediğiniz maya hamurun daha güzel kabarmasını sağlar.
Unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan bir hamur kıvamı yakalamalısınız.
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