Hindistan'da piyango talihlisi kazandığına pişman olduğunu söylüyor
Kerala piyangosunun rekor miktardaki büyük ikramiyesini kazanan şoför Anoop, kapısına dayanan tanımadığı insanlarla baş edemediğini söylüyor.
Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde, katıldığı piyango çekilişinde 3 milyon doları aşkın büyük ikramiyeyi kazanan kişi, yardım taleplerinden bunalarak "keşke kazanmasaydım" diyecek noktaya geldiğini söylüyor.
Kerala'da şoförlük yapan -ve sadece adıyla anılmak isteyen- Anoop, Eylül ayı başlarında Eyalet hükümetinin yürüttüğü piyango çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandı.
Fakat bir hafta sonra bir video yayınlayarak, tanımadığı insanların yardım istemek için kendisini ve ailesini aramaya son vermesini istedi.
"Büyük ikramiyeyi kazanmasaydım keşke. Üçüncü ikramiye daha iyi olabilirdi" dedi.
Anoop videosunda, başa çıkamadığı başvurulardan kaçabilmek için ev değiştirmeyi düşündüğünü anlatıyor.
17 Eylül'deki çekilişte şimdiye kadar verilen en yüksek miktarda ikramiyeyi kazandığı için medyanın manşetlerine yerleşen Anoop iş bulabilmek için ertesi gün Malezya'ya gitmeyi planlıyordu.
Hatta o kadar parasızdı ki oğlunun kumbarasında biriken paraları almıştı.
Kazandığını öğrenince çok sevindiğini söylüyor, "Evin önüne kalabalıklar ve kameralar toplanmıştı. Biz de çok mutluyduk" diyor.
Ama kısa süre içinde durumun kontrolden çıktığını anlatıyor:
"Evden çıkamaz oldum. Hiç bir yere gidemiyorum. Çocuğum hastalandı doktora götüremiyorum."
İkramiyenin yüzde kırka yakın kısmını eyalet hükümetine vergi olarak ödeyecek olan Anoop, her sabah evin önüne yardım isteyen insanların yığıldığını anlatıyor:
"İnsanlara tek söyleyebileceğim şu: Parayı henüz almadım. Kaç kere söylesem de hiç kimse anlamak istemiyor."
Anoop şimdilik ailesiyle birlikte akrabalarına sığındıklarını söylüyor.
Eyalet hükümeti de bir açıklama yaparak, Anoop'un, alacağı ikramiyeyi iyi bir şekilde kullanabilmesi için bir mali işler eğitiminden geçirileceğini bildirdi.
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