Hadise, Mehmet Dinçerler’in geri istediği iddia edilen 3 milyon dolarlık yüzüğü sahnede fırlattı
Geçen günlerde Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanacaklarını açıklamışlardı. Dinçerler, Hadise'ye taktığı 3 milyonluk yüzüğü geri istediği iddia edilmişti. Hadise, ise yüzüğü İstanbul konseri sırasında sahnede fırlattı.
Çift, geçen mayıs ayında evlenmiş ve birkaç haftadır boşanacakları iddia edilmişti.
Sosyal medya hesabından boşanacakları iddialarını doğrulayan Hadise, "Anlaşarak sonlandıramadığımız için boşanma davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet’e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim" demişti.
“YAPILAN YAKIŞTIRMALAR BİR SENEME HAKSIZLIK”
Hadise’nin ardından Mehmet Dinçerler de Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:
“Çok özel ve hassas olan bu konuda sessiz kalmak en doğrusu olur diye düşünmüştüm. Gelinen durumda ise, yapılan yakıştırmalar’ görünce susmanın şahsıma, aileme ve özellikle çok emek verdiğim son 1 seneme haksızlık olacağını düşünüyorum.
Karşılıklı olarak çok değer vererek başladığımız ilişkimiz son bulmuş olsa da, ilişkimiz süresince Hadise’nin sanat hayatını belki de en çok destekleyen kişi oldum. Konserlerini ailem dahil en önden gururla izlediğime ve başarılarıyla da kendisiyle onur duyduğuma herkes şahit olmuşken, bugün öne sürülen iddiaları şaşkınlıkla karşılıyorum.”
Evliliğimizi sonlandırmak ortak görüşümüz doğrultusunda olup, tek isteğim süreci herkes için en hayırlı olacak şekilde saygı çerçevesinde bitirmektir. Başka hiçbir talep ve isteğim olmamıştır. Kendi dünyama dönmek adına herkesten bana ve aileme saygı rica ediyorum. Sevgiler…”
YÜZÜĞÜ SAHNEDE FIRLATTI
Hadise Prenses şarkısında "Prensesler gibiydim ben baba evinde, özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım" sözleri sırasında yüzüğü çıkarıp atmasıyla herkesin dikkatini çekti.
Boşanma aşamasında olduğu Mehmet Dinçerler ise, Hadise'ye taktığı 3 milyon liralık yüzüğü geri istemişti.
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