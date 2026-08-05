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Hakan Çelebi kimdir. kaç yaşında, nereli? Hakan Çelebi dizi ve filmleri...

Hakan Çelebi kimdir. kaç yaşında, nereli? Hakan Çelebi dizi ve filmleri...

5.08.2026 18:53:00
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Haber Merkezi
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Hakan Çelebi kimdir. kaç yaşında, nereli? Hakan Çelebi dizi ve filmleri...

Oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Hakan Çelebi’nin hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. “Hakan Çelebi kimdir, kaç yaşında, nereli?”, “Hakan Çelebi hangi dizi ve filmlerde rol aldı?” soruları araştırılırken oyuncunun yer aldığı yapımlar da gündeme geldi.
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Türk televizyon ve sinema dünyasında rol aldığı yapımlarla adından söz ettiren Hakan Çelebi, son dönemde izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Oyuncunun biyografisi, yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve kariyeri hakkında bilgi edinmek isteyenler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Hakan Çelebi kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Hakan Çelebi hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

HAKAN ÇELEBİ KİMDİR?

Hakan Çelebi, 1 Ocak 1999 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan Çelebi, izleyicilerin dikkatini kısa sürede çekti. Kopuk, Bereketli Topraklar gibi dizilerde rol aldı.

Çelebi, Yeraltı dizisinde Paşa Hanoğlu karakterine hayat veriyor. 

HAKAN ÇELEBİ OYNADIĞI DİZİLER

Özel Ders 2022

Kopuk 2024

Yabani 2024-2025

Kaosun Anatomisi 2025

Bereketli Topraklar 2025

Yeraltı 2026

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