Halı, koltuk ve kumaşlardaki inatçı lekeleri kimyasal kullanmadan çıkarmanın 3 etkili yolu

Kazara dökülen sıvılar veya günlük kullanımın getirdiği lekeler, doğru müdahale edilmediğinde kumaşın dokusuna işleyerek kalıcı birer görüntü bozukluğuna dönüşür. Ağır kimyasal leke çıkarıcılar kumaşın rengini soldurup liflerini zayıflatırken, evdeki doğal çözümler lekeyi kumaşa zarar vermeden kaynağında çözer.

1. Karbonat ve Beyaz Sirke İkilisiyle Kahve-Çay Lekesi Çıkarma

Kahve ve çay gibi tanen içeren sıvılar kuruduğunda kumaşta sarı-kahverengi inatçı halkalar bırakır; karbonat bu lekeyi emerek söker.

Uygulama Yolu: Lekenin üzerine bolca karbonat dökülür, hemen üzerine biraz beyaz sirke damlatılarak köpürmesi beklenir; 15 dakika bekletildikten sonra nemli bir bezle nazikçe silinir.

2. Maden Suyu ile Taze Halı ve Koltuk Lekesi Müdahalesi

Yeni dökülen herhangi bir sıvının halıya veya kumaşa işlemeden hızla uzaklaştırılmasında maden suyunun asidik yapısı en etkili silahtır.

Uygulama Yolu: Leke henüz taze iken üzerine oda sıcaklığında sade maden suyu dökülür ve temiz beyaz bir bezle bastırılarak (ovuşturmadan) fazla sıvı emdirilir.

3. Arap Sabunu ve Ilık Su ile Yağ ve Yemek Lekesi Çözme

Yağ bazlı lekeler suyla çıkmaz; ancak doğal arap sabununun çözücü gücü yağ moleküllerini anında parçalayarak kumaştan söküp alır.

Uygulama Yolu: Bir miktar katı veya sıvı arap sabunu ılık suyla köpürtülerek lekenin üzerine sürülür, parmak uçlarıyla hafifçe yedirilip 10 dakika bekletildikten sonra durulanır.