Halsizlik yaşayanlara Canan Karatay tavsiyesi: 'Gençlik iksiri' diye duyurdu...

Günlük yaşamın getirdiği yoğun tempo nedeniyle sürekli halsizlik ve enerji düşüklüğü yaşayanlar için Prof. Dr. Canan Karatay’dan dikkat çeken bir besin önerisi geldi. Sağlıklı beslenmede geleneksel ve doğal yöntemlerin altını çizen Karatay, fermente lahana turşusunu "dinçlik iksiri" olarak tanımlayarak vücut savunmasını desteklediğini ifade etti.

FERMANTASYONUN GÜCÜ: PROBİYOTİK VE C VİTAMİNİ DEPOSU

Sofraların vazgeçilmez geleneksel lezzetleri arasında yer alan lahana turşusu, içeriğindeki yüksek probiyotik, C vitamini ve antioksidan bileşenlerle öne çıkıyor. Hazırlanış aşamasında sebzenin doğasında bulunan yararlı mikroorganizmaların devreye girmesiyle laktik asit bakterileri oluşuyor. Leuconostoc ve Lactobacillus grubu bakterilerin rol oynadığı bu süreç, hem gıdanın uzun süre korunmasını sağlıyor hem de besin değerini artırıyor.

BAĞIŞIKLIK VE SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Fermente bitkisel gıdaların insan sağlığı ve bağışıklık mekanizmaları üzerindeki olumlu etkileri bilimsel araştırmalara da konu olmaya devam ediyor. Fermantasyon sırasında ortaya çıkan biyoaktif bileşiklerin sindirim sistemini düzenlediği ve vücudun direnç seviyesini yükselttiği kaydediliyor.

Uzmanlar, lahana turşusu gibi doğal gıdaların destekleyici rolüne dikkat çekmekle birlikte, uzun süre devam eden kronik yorgunluk, kansızlık veya vitamin eksikliği gibi durumlarda mutlaka hekim değerlendirmesi yapılması gerektiğinin altını çiziyor.