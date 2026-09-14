Hamdi Akın'ın hayatı merak ediliyor. İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanan ve Türk iş insanı Hamdi Akın’a ait olduğu belirtilen özel jet, Libya Misrata’ya inişi sırasında kaza yaptı. Peki, Hamdi Akın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hamdi Akın ne iş yapıyor, serveti ne kadar?

HAMDİ AKIN KİMDİR?

Hamdi Akın, 17 Ağustos 1954 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Ankara'da Mustafa Kemal Lisesi'nde tamamladıktan sonra Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İş hayatına üniversite yıllarında su ve yakıt deposu üreterek başladı. Daha sonra inşaat malzemeleri ticareti yaparak Akfen’i kurdu.

Hamdi Akın, 1976 yılında kurduğu Akfen ile altyapı projelerine yöneldi. İlk büyük projesi Antalya Havalimanı Terminal Binası oldu. 1997 yılında Tepe Grubu ile ortaklık kurarak TAV Havalimanları Holding’in temellerini atan Hamdi Akın, uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. Akın, 2017 yılında Akfen Holding’in TAV Havalimanları’ndaki tüm hisselerini devretmesiyle birlikte görevinden ayrıldı. Ayrıca, sosyal sorumluluk projelerine ve eğitim alanına da önemli katkılarda bulunmaktadır.

HAMDİ AKIN SERVETİ NE KADAR?

Forbes Dergisi'nin 2025 yılında açıkladığı ''Forbes'in Türkiye Milyarderler Listesi'' listesinde $1,7 Milyar Dolarlık serveti ile 17. sırada yer almaktadır.