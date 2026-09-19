Hamsi ve istavrit 200 liraya dayandı, tezgahın şampiyonu 100 liraya düştü!

Karadeniz'de avlanan balıkçılar, başta palamut olmak üzere birçok türü bol miktarda avladı. Geçen yıl sezon sonlarında yaşanan hamsi sıkıntısının aksine, bu sezon palamudun yanı sıra hamsinin de bol çıkması balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Balık tezgahlarında palamut 100 ile 150 lira, hamsi 200 lira, istavrit ise 200 liradan alıcı buluyor.

Düzce'de 29 yıldır balıkçılık yapan Ali Tanrıverdi, palamut ve hamsinin geçen yıla göre oldukça bol olduğunu belirterek, "Palamut da hamsi de geçen seneye göre oldukça bol. Denizlerde bolluk var. Havalarda yağmurlu geçti. Onun için bütün balıklar bol miktarda var. Hamsi de, palamut da, mezgit de bol bol tezgahlarımızda var. Bu şekilde devam ederse daha çok balık denizden çıkacak. Vatandaşlarda bol bol yiyecekler. Havaların soğumasını bekliyoruz. Palamut daha da fazla çıkacak. Bu bolluk fiyatlara da yansıdı. Bir palamut yarım kilo geliyor. Şu anda 100 TL. Geçen seneki fiyatlara göre bu sene çok ideal. Mazota gelen zamlar balığı etkilemez. Balığın ekonomisi farklıdır. Balık bol çıkarsa fiyat ucuzlar, balık az çıkarsa fiyatlar artar" dedi.