Haritada bile zor bulunan 100 kişilik köy, dünyanın gündemine oturdu: Binlerce kişi akın etti!

Genellikle sakin doğası ve ıssız tarlalarıyla bilinen bu unutulmuş köy, bugün (12 Ağustos 2026) yüzyılda bir görülecek nadir bir gökyüzü şölenine ev sahipliği yapıyor.

KARANLIK AYNI AKŞAM İKİ KEZ ÇÖKECEK

Ay, Güneş ile Dünya arasına girerek o muazzam karanlığı yarattığında, saatler tam gün batımına yaklaşıyor olacak. Bu durum gözlemcilere eşsiz bir deneyim sunacak: Ay'ın Güneş'i tamamen kapatmasıyla birlikte hava önce gece gibi kararacak, sıcaklık düşecek ve gökyüzünün renkleri değişecek. Tutulma bittiğinde gün ışığı kısa bir süreliğine geri dönecek, ardından Güneş ufuk çizgisinden normal rutiniyle batarak "ikinci karanlığı" getirecek.

NEDEN AVELLANOSA DE MUÑÓ?

Normal şartlarda turizm altyapısı, oteli veya restoranı bulunmayan bu köyün seçilmesinin çok haklı bir nedeni var: Ufuk çizgisini kapatan yüksek binaların olmaması ve ışık kirliliğinin sıfıra yakın olması. İspanya'da 1912'den beri görülen bu ilk tam Güneş tutulması için köyün yüksek mağaraları ve açık arazileri, batı ufkunun en net izlenebildiği nadir noktalardan biri. Yıllar önce buradan göç etmiş yerel halk ve dünyanın dört bir yanından gelen "tutulma avcıları", bu 2 dakikalık görsel şölen için çoktan köyün etrafındaki tarlalara akın etti.

Şölen Gece Boyu Sürecek: Perseid Meteor Yağmuru Doğa olayları bu sıra dışı köyde sadece Güneş'in batmasıyla bitmeyecek. İkinci karanlığın çökmesinin hemen ardından gökyüzü, Perseid meteor yağmurunun görkemli sahnesine dönüşecek. Ay ışığının ve şehir ışıklarının olmaması sayesinde, izleyiciler gece boyunca gökyüzünde kayan yüzlerce meteoru en net haliyle izleme fırsatı bulacak.