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Harry Potter hayranları 580 milyon dolarlık dev projeye geri adım attırdı

Harry Potter hayranları 580 milyon dolarlık dev projeye geri adım attırdı

11.08.2026 10:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Harry Potter hayranları 580 milyon dolarlık dev projeye geri adım attırdı

Birleşik Krallık ile İrlanda arasında yapılması planlanan 430 milyon sterlinlik (yaklaşık 580 milyon dolar) deniz altı elektrik kablosu projesinin güzergahı, Harry Potter hayranlarının tepkisi üzerine değiştirildi. Tepkilerin ardından harekete geçen proje yönetimi, kablo hattını filmdeki ev cini 'Dobby' karakteri için oluşturulan anıt mezara zarar vermeyecek şekilde yeniden düzenledi.

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Birleşik Krallık ile İrlanda'yı birbirine bağlamayı hedefleyen Greenlink interconnector projesi kapsamında döşenecek 125 millik deniz altı elektrik kablo hattı, sürpriz bir engel nedeniyle güzergah değişikliğine gitti. 430 milyon sterlin (yaklaşık 580 milyon dolar) bütçeli dev projenin ilk planlamasında, hat Galler'in güneybatısındaki Freshwater West plajından geçecek şekilde tasarlandı.

Ancak söz konusu bölgenin, Harry Potter serisinin film uyarlamasında sevilen karakter ev cini Dobby'nin ölüm sahnesinin çekildiği ve hayranları tarafından bir anıt alanına dönüştürüldüğü yer olması dev projeyi durdurdu.

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BİNLERCE TEPKİ MESAJI VE TELEFON GELDİ

Proje yöneticisi Etchea Energy'nin Üst Yöneticisi (CEO) Simon Ludlam, katıldığı bir yayında ilk planın kamuoyuna duyurulmasının ardından binlerce telefon ve mesaj aldıklarını belirtti. Harry Potter tutkunlarının gösterdiği yoğun tepki üzerine teknik ekipler derhal harekete geçti. Yapılan incelemeler ve yeni planlamalar sonucunda, kablo güzergahı Dobby'nin simgesel anıtına hiçbir zarar vermeyecek şekilde hat dışına kaydırıldı.

HER YIL BİNLERCE TURİSTİ AĞIRLIYOR

Pembrokeshire bölgesinde yer alan Freshwater West plajı, her yıl Dobby anısına ziyaretçiler tarafından bırakılan boyalı taşları, çorapları ve mesajları görmek isteyen binlerce turisti ağırlıyor.

Bölgeden sorumlu Ulusal Güvenlik Kurumu (National Trust), 2022 yılında çevresel hassasiyetler nedeniyle ziyaretçilere plaja çorap ve plastik eşyalar bırakmamaları yönünde çağrıda bulunmuş, ancak hayranların oluşturduğu anıtın yerinde kalmasına onay vermişti. Hayranların bu kararlı duruşu, dev altyapı projesine geri adım attırarak Dobby'nin anısını korumayı başardı.

KAYNAK: CNN International

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