Harvard araştırması ortaya koydu: Kanser riskinin en yüksek olduğu meslek belli oldu

JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, 2020 ile 2024 yılları arasında kaydedilen yaklaşık 13 milyon ölüm belgesi mercek altına alındı. Toplam 503 farklı meslek grubunun incelendiği çalışmada, pilotların ve uçuş görevlilerinin mesleki radyasyona maruz kalma kaynaklı ölüm oranlarında zirvede yer aldığı saptandı.

NÜKLEER TESİS ÇALIŞANLARINI GERİDE BIRAKTILAR

Veriler, uçuş görevlilerindeki ölümlerin yüzde 6,9'unun, pilot ölümlerinin ise yüzde 6,7'sinin doğrudan radyasyonla bağlantılı kanser türlerinden kaynaklandığını gösteriyor. Bu tablo, havacılık personelini risk açısından, meslekleri gereği nükleer malzemelerle çalışan teknologların bile önüne geçirdi. Nükleer teknologlar, söz konusu araştırmanın listesinde ancak 12'nci sırada yer bulabildi.

UÇUŞ EKİPLERİ NEDEN DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA?

Uzmanlar, havacılık personelindeki bu yüksek kanser oranının temel nedeninin yüksek irtifa olduğunu belirtiyor. Seyir irtifasında uzun saatler geçiren uçuş mürettebatı, yeryüzüne kıyasla çok daha yoğun bir kozmik radyasyona maruz kalıyor.

Brigham and Women's Hastanesi'nden Dr. Vishal Patel öncülüğünde yürütülen araştırmada, 14 bin pilot ile 7 bin uçuş görevlisinin verileri yaş, cinsiyet, eğitim ve medeni durum gibi değişkenler izole edilerek incelendi. Sonuçlar; söz konusu meslek grubunda meme, prostat, merkezi sinir sistemi kanserleri ve cilt kanseri (melanom) kaynaklı ölümlerin belirgin şekilde yüksek olduğunu kanıtladı. Pilotlarda ayrıca lösemi kaynaklı ölümlerde de artış gözlemlendi. Araştırmanın şeffaflığını korumak adına, sigara kullanımının etkisini dışarıda bırakmak için akciğer kanseri verileri analize dahil edilmedi. Uçak bakım ve montaj işçilerinde ise genel nüfusa kıyasla herhangi bir risk artışı tespit edilmedi.

YILLIK RADYASYON DOZU NORMAL YOLCUNUN 10 KATI

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) verilerine göre, bir uçuş personeli görev yaptığı rotalara bağlı olarak yılda 3 ila 6 milisievert arasında kozmik radyasyon emiyor. Bu oran, yılda ortalama 10 uzun mesafe uçuş yapan standart bir yolcunun maruz kaldığı radyasyon miktarının tam 10 katına denk geliyor.