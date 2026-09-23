Hasat Dolunayı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? Hasat Dolunayı'nın etkileri neler?

Gökyüzünde sonbaharın dikkat çeken olaylarından Hasat Dolunayı için geri sayım başladı. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü Koç burcunda gerçekleşecek dolunayın saati ve burçlara etkileri merak ediliyor. İşte Hasat Dolunayı hakkında merak edilen ayrıntılar...

HASAT DOLUNAYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN GERÇEKLEŞECEK? 2026 yılının Hasat Dolunayı, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü gerçekleşecek. Sonbahar ekinoksuna en yakın dolunay olması nedeniyle Hasat Dolunayı olarak adlandırılan gökyüzü olayı, Türkiye saatiyle yaklaşık 19.49'da en yüksek evresine ulaşacak.

HASAT DOLUNAYI NEDEN BU İSİMLE ANILIYOR? Hasat Dolunayı, sonbahar ekinoksuna en yakın gerçekleşen dolunaya verilen geleneksel bir isimdir. Geçmişte dolunayın gün batımından sonra çevreyi aydınlatması, hasat döneminde çalışmaların daha uzun süre sürdürülmesine yardımcı olduğu için bu adla anılmıştır.

HASAT DOLUNAYI HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞECEK? Bu yılki Hasat Dolunayı Koç burcunda gerçekleşecek. Astrolojik yorumlara göre dolunay döneminde kişisel kararlar, hedefler, cesaret, girişim ve ilişkilerde denge gibi konular öne çıkabilir.

HASAT DOLUNAYI'NIN ETKİLERİ NELER? Astrolojik değerlendirmelere göre Hasat Dolunayı, uzun süredir ertelenen konuların yeniden gündeme gelmesine ve bazı kararların netleşmesine zemin hazırlayabilir. Kişisel hedefler, ilişkiler, iş hayatı ve maddi konularla ilgili yeni düzenlemeler yapılması gündeme gelebilir.

Koç burcunun etkisiyle harekete geçme ve kendi isteklerine odaklanma eğiliminin artabileceği düşünülüyor. Bu süreçte hızlı kararlar yerine mevcut koşulları değerlendirerek ilerlemek öne çıkabilir.

HASAT DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLEBİLECEK Mİ? Hava koşullarının uygun olması halinde 26 Eylül akşamı Hasat Dolunayı Türkiye'den görülebilecek. Ay'ın akşam saatlerinde doğu ufkunda yükselmesi bekleniyor. Açık havada ve ışık kirliliğinin daha az olduğu bölgelerde dolunay çıplak gözle rahatlıkla izlenebilir.