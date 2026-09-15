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Hasat Dolunayı nedir? Eylül ayı Hasat Dolunayı ne zaman? Hasat Dolunayı hangi burçta gerçekleşecek?

Hasat Dolunayı nedir? Eylül ayı Hasat Dolunayı ne zaman? Hasat Dolunayı hangi burçta gerçekleşecek?

15.09.2026 13:00:00
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Haber Merkezi
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Hasat Dolunayı nedir? Eylül ayı Hasat Dolunayı ne zaman? Hasat Dolunayı hangi burçta gerçekleşecek?

2026 yılının sonbahar dönemine girilmesiyle birlikte, gökyüzü tutkunlarının merakla beklediği Eylül ayı Hasat Dolunayı için geri sayım başladı. Peki, Hasat Dolunayı nedir? Eylül ayı Hasat Dolunayı ne zaman? Hasat Dolunayı hangi burçta gerçekleşecek?
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Gökyüzü meraklılarının gözü, eylül ayında gerçekleşecek Hasat Dolunayı'na çevrildi. Sonbaharın gelişini simgeleyen ve parlak görüntüsüyle dikkat çeken Hasat Dolunayı, 2026 yılının eylül ayında izleyicilere etkileyici bir gökyüzü manzarası sunacak. Peki, Hasat Dolunayı nedir? Eylül ayı Hasat Dolunayı ne zaman? Hasat Dolunayı hangi burçta gerçekleşecek? İşte ayrıntılar...

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HASAT DOLUNAYI NEDİR? 

Kuzey Yarımküre'de Hasat Dolunayı olarak bilinen Eylül Dolunayı'nın adı, geçmişte ekinlerin hasat edildiği döneme denk gelmesinden geliyor. Dolunayın gün batımından sonra uzun süre gökyüzünü aydınlatması, çiftçilere akşam saatlerinde çalışma imkânı sağladığı için bu adla anılıyor. Sonbahar Ekinoksu'na en yakın dönemde meydana gelen dolunay da “Hasat Dolunayı” (Harvest Moon) olarak adlandırılıyor.

HASAT DOLUNAYI NE ZAMAN?

Hasat Dolunayı olarak bilinen Eylül Dolunayı, 26 Eylül 2026 tarihinde gerçekleşecek. Dolunay, 18.40 itibarıyla yükselmeye başlayacak ve gece boyunca gözlemlenebilecek.

HASAT DOLUNAYI HANGİ BURÇTA GERÇEKLEŞECEK?

Hasat Dolunayı olarak bilinen Eylül Dolunayı, 26 Eylül 2026 tarihinde Koç burcunda gerçekleşecek. 

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