Hasat gecikti, rekolte düştü: Kilosu Sadece 50 lira..

Hava şartları nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli başlayan hasatta, üreticiler son yılların en düşük rekoltesiyle karşı karşıya kaldı. Geçen yıla oranla rekoltenin yaklaşık yüzde 75 düşmesi üreticiyi üzerken, incirin iri ve kaliteli olması da teselli oldu.

İbradı'nın yaklaşık 800 metre rakımlı Ürünlü Mahallesi'nde yetiştirilen Bursa siyah incirlerinde hasat mesaisi başladı. Geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta başlayan hasat, bu yıl hava şartları nedeniyle yaklaşık bir ay gecikmeli olarak başladı. Üretici Mesut Şanlı, bu yıl incirde ciddi rekolte kaybı yaşandığını belirterek, düşüşün temel nedeninin yaz aylarında yaşanan hava şartları olduğunu söyledi.

"REKOLTE YÜZDE 75 DÜŞTÜ"

İncir üreticisi Mesut Şanlı, geçen yıla göre rekoltenin yüzde 75 civarında azaldığını ifade ederek, "Geçen yıla göre rekoltemizde yüzde 75 düşüş oldu. Yaz aylarında yağan yağmurların etkisiyle erkek incirler erken çıktı ve döküldü. Ağaçtaki koruk yaklaşık 15-20 gün sonra oluştu. Erkek inciri zamanında aşılama imkanımız da olmadı. Bunun etkisiyle incirlerin bir kısmı döküldü ve rekoltede ciddi düşüş yaşandı" dedi.

Hasata hava şartları nedeniyle yaklaşık bir ay geç başladıklarını belirten Şanlı, "Geçen yıl 13 Ağustos tarihinde hasada başlamıştık. Bu yıl ise hava şartları nedeniyle yaklaşık bir ay geç başladık. Ağaçlarda incirler seyrek olduğu için meyveler daha iri oldu. Bir incirin ağırlığı 100-150 grama kadar geliyor. İncirlerimiz hem daha iri hem de tadı ve aroması yüksek" diye konuştu.

"KİMYASAL MADDE VE GÜBRE KULLANMIYORUZ"

Ürünlü Mahallesi'nde yetiştirilen incirlerin doğal yöntemlerle üretildiğini vurgulayan Şanlı, "İncirlerimizde kesinlikle kimyasal madde ve gübre kullanmıyoruz. Bu nedenle incirlerimiz doğal ve kaliteli. Ancak bu yıl üretimde yaşanan düşüşün yanı sıra piyasanın da kötü olması bizi oldukça üzüyor" ifadelerini kullandı.

İncirin fiyatının beklentilerinin altında kaldığını belirten Şanlı, ihracatın olmamasının piyasayı olumsuz etkilediğini söyledi. Şanlı, "Şu anda sebze hallerinde yaklaşık 50 liradan işlem görüyor. Pazarda ise 70-80 liraya müşteri buluyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri bu yıl ihracatın olmaması. Aynı üzüm gibi 50 liraya satılıyor" dedi.

Üreticiler, rekoltedeki büyük düşüş ve düşük fiyatlar nedeniyle sezonu buruk geçirirken, Ürünlü'nün doğal ortamda yetişen Bursa siyah incirlerinin iriliği ve lezzetinin ise bu yıl dikkat çektiğini ifade etti.