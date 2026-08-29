Hasat sadece 15 gün sürecek: Rekolte düştü ama yok satıyor

Kozan'da incir bahçelerinde hasat mesaisi başladı. İlçeye bağlı Kuytucak Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönümlük alanda üretim yapan üreticiler, olgunlaşan incirleri tek tek toplayarak kasalıyor. Yaklaşık 15 gün sürmesi beklenen hasat döneminde toplanan incirler, kent merkezinde satışa sunuluyor.

Üretici Faruk Yiğenoğlu, bu yıl haziran ayında yaşanan incir dökülmeleri nedeniyle rekoltede düşüş olduğunu söyledi. Buna rağmen özellikle kışlık pestil ve kuru incir hazırlığında kullanılan ürüne talebin yoğun olduğunu belirten Yiğenoğlu, hasat edilen incirleri kasalayarak kent merkezine ulaştırdıklarını ifade etti.

"REKOLTE DÜŞÜK AMA TALEP YOĞUN"

Bu yıl incir üretiminde önceki yıllara göre düşüş yaşandığını aktaran Yiğenoğlu, "Bu sene haziran ayında incir dökülmeleri çok yaşandı. Bu nedenle rekoltemiz biraz düştü. Şu anda hasadımız başladı. Yaklaşık 15 günlük bir hasat dönemimiz var. Özellikle kışlık pestil ve kuru incir yapmak isteyen vatandaşların talebi yoğun. Bahçeden topladığımız incirleri kasalayıp köyden kent merkezine götürerek tüketiciye ulaştırıyoruz" dedi.