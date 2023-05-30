Hatice'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu Paylaşımı
28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan seçimin kazananı oldu. Ünlü şarkıcı Hatice'den seçim sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimini kazanarak üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi. Erdoğan geçerli oyların yüzde 52,18'ini alırken Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,82 oy aldı.
Ünlü şarkıcı Hatice seçim sonucu sonrası sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
'SENİ SEVİYORUM DEDEM'
Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı paylaşıma şu notu düştü:
"Çok güzel mücadele verdin, seni seviyorum Dedem"
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