Havran'ın coğrafi işaretli lezzetinde hasat başladı

Havran’da yaklaşık 25 bin incir ağacından yılda ortalama 650-700 ton siyah incir üretildiği ifade edildi.

Havran Ovası'nın Balıkesir'in en verimli ve bereketli üretim bölgelerinden biri olduğunu belirten Vali Ustaoğlu, ürün çeşitliliği, kalite ve verimlilik açısından ilçenin önemli bir konumda bulunduğunu söyledi.

Coğrafi işaret tesciline sahip Havran siyah incirinin bölgeye özgü önemli tarımsal değerlerden biri olduğunu ifade eden Ustaoğlu, hasadın üreticilerle birlikte gerçekleştirildiğini belirtti.

Havran’da yaklaşık 25 bin incir ağacının bulunduğunu kaydeden Ustaoğlu, 2 bin 500 dekarlık alanda yetiştirilen siyah incirden yıllık ortalama 650 ila 700 ton ürün elde edildiğini söyledi.

Hasat edilen incirlerin kısa sürede tüketiciye ulaştığını belirten Ustaoğlu, Havran'ın sadece siyah incir değil, mandalina başta olmak üzere birçok tarımsal ürünün yetiştirildiği önemli bir üretim merkezi olduğunu vurguladı.

Üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon dileyen Ustaoğlu, Balıkesir'in meyve ve sebze üretimindeki zenginliğinin tarımsal kalkınmaya önemli katkı sağladığını ifade etti.