Heroes, Nashville gibi dizilerdeki rolleriyle tanınan ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Hayden Panettiere kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Hayden Panettiere neden öldü? Hayden Panettiere filmleri

HAYDEN PANETTİERE KİMDİR?

Henüz bir yaşına gelmeden reklam filminde rol alan Hayden Panettiere, One Life to Live adlı diziyle oyunculuğa başlarken daha 4 yaşundaydı.

Çocuk yaşta başladığı oyunculuğa uzun yılldır devam eden Hayden Panettiere, Heroes dizisinde canlandırdığı Claire Bennet ve Nashville adlı dizideki Juliette Barnes rolüyle hafızalara kazındı.

Oyuncu, "Remember the Titans", "Raising Helen", "Ice Princess", “I Love You, Beth Cooper” ve "Scream" serisi gibi yapımlarda da rol aldı. Mayıs 2026'da yayınlanan "This Is Me: A Reckoning" adlı anı kitabında çocuk yaşta şöhret olmanın zorlukları, geçirdiği depresyon ve bağımlılık süreçlerine dair samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile ilişkisinden 11 yaşında bir kızı bulunuyor.

Öte yandan Panettiere’in kendisi gibi oyuncu kardeşi Jansen Panettiere de 2023 yılında, henüz 28 yaşındayken kalp büyümesi ve aort kapağı komplikasyonları nedeniyle hayatını kaybetmişti.

HAYDEN PANETTİERE FİLMLERİ

Scream 4 (2011) – Kirby Reed

I Love You, Beth Cooper (2009) – Beth Cooper

Bring It On: All or Nothing (2006) – Britney Allen

Racing Stripes (2005) – Channing Walsh

Ice Princess (2005) – Gen Harwood

The Architect (2006) – Samantha

Fireflies in the Garden (2008) – Young Jane Lawrence

Hoodwinked Too! Hood vs. Evil (2011) – Red Puckett – seslendirme

Alpha and Omega (2010) – Lily – seslendirme

HAYDEN PANETTİERE DİZİLERİ

Heroes (2006-2010) – Claire Bennet

Nashville (2012-2018) – Juliette Barnes

One Life to Live (1994-1997) – Sarah Roberts

Guiding Light (1996-2000) – Lizzie Spaulding

Ally McBeal (2001) – Maddie Harrington

Malcolm in the Middle (2001) – Jessica

Law & Order: Special Victims Unit (2007) – Sarah

HAYDEN PANETTİERE NEDEN ÖLDÜ?

ABD'li oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında hayatını kaybetti.

“Heroes”, “Nashville” ve “Scream” yapımlarıyla tanınan Panettiere’nin ölüm haberi, babası Skip Panettiere tarafından ABD basınına yapılan açıklamayla duyuruldu

Oyuncunun temsilcisi de ölüm haberini doğruladı. Ölümün nedeni ise şu ana kadar kamuoyuyla paylaşılmadı.