Haydi gençler bu yarışma sizin için: Çek, yükle, kazan!

07 Aralık 2021 Salı, 00:00

İGDAŞ’ın ülke çapındaki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği “Enerjimiz Var” temalı fotoğraf yarışmasına başvurular başladı. Yarışmaya öğrenciler ücretsiz olarak başvuracak. Yarışmanın kazananlarına dizüstü bilgisayar, fotoğraf makinesi, tablet, akıllı bileklik gibi birbirinden değerli teknolojik ödüller verilecek.

30 Mayıs 2022 tarihine kadar “Enerjimiz Var” temalı 4 adet dijital fotoğraf ile www.enerjimizvar.com sitesinden yarışmaya başvuru yapmak mümkün. Yarışmanın sonuçları, 10 Haziran 2022 tarihinde yine aynı adresten açıklanacak.

Katılımcılar, yarışmanın katılım koşulları, ödülleri ve değerlendirme kriterleri ile ilgili her türlü bilgiye yine www.enerjimizvar.com adresinden ulaşabilirler.

BÜTÜN ÜMİDİM GENÇLİKTEDİR

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir” sözünü hatırlatan İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, ortaokul ve lise çağındaki tüm gençleri yarışmaya katılmaya davet etti. İGDAŞ olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini ifade eden Özmen, yarışma ile ilgili şunları söyledi: “Her fırsatta bilimde, sanatta ve sporda gençlerle buluşuyor olmak bizlere kıvanç veriyor. Bu sefer de ‘Enerjimiz Var’ temalı fotoğraf yarışmamız ile gençlerin yeteneklerini sergilemeleri ve enerjilerini tüm Türkiye ile paylaşmaları için köprü oluyoruz.”

Cep Telefonu ile Çekilen Fotoğraflarla Yarışmaya Katılmak Mümkün

İzzet Keribar, Nevzat Çakır, Sadık Üçok gibi değerli fotoğraf sanatçılarının jüri üyeliği yapacağı yarışmaya filtre kullanılmadan çekilen ve üzerinde oynanmayan her türlü dijital fotoğrafla katılım sağlanabilecek. Fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflar kadar, cep telefonları ile çekilen fotoğraflar da yarışmaya kabul edilecek.

Değerlendirme Kriterleri

Konuya uygunluk: “Enerjimiz var” temasına ne kadar uygun olup olmadığının değerlendirilmesi.

Yaratıcılık: Temanın klişelerden uzak ve yaratıcı bir biçimde yorumlanıp yorumlanamadığının değerlendirilmesi.

Estetik boyut: Estetik açıdan esere değer katıp katılmadığının değerlendirilmesi.

Teknik boyut: Teknik açıdan yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi

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