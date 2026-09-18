18 Eylül 2026'da gündeme gelen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin de aralarında bulunduğu 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Peki, Hazal Filiz Küçükköse kimdir? Hazal Filiz Küçükköse neden gözaltına alındı?

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?

Hazal Filiz Küçükköse, 9 Şubat 1988 doğumlu Mersinli oyuncudur. Lise eğitimini Ankara’da tamamlayan Küçükköse, yükseköğrenimine Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde başladı. Üçüncü sınıfa kadar biyoloji eğitimi aldıktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nde eğitimine devam etti.

Oyunculuk kariyerindeki ilk televizyon deneyimini 2009 yılında Deniz Yıldızı dizisiyle yaşayan Küçükköse, daha sonraki yıllarda farklı televizyon yapımlarında izleyici karşısına çıktı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Hazal Filiz Küçükköse'nin televizyon kariyerinde Deniz Yıldızı, Beni Affet, Kalbim Seni Seçti, Uçurum, Ustura Kemal, Günahkar, Kara Sevda, Rüya, Mehmed: Bir Cihan Fatihi, Zemheri, Bir Peri Masalı ve Üvey Anne yer alıyor.

Oyuncunun öne çıkan rollerinden biri, 2015-2017 yılları arasında yayımlanan Kara Sevda dizisindeki Zeynep Soydere karakteri oldu. Küçükköse daha sonra Rüya dizisinde Elif Ardalı, Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde Melike ve Zemheri dizisinde Berrak karakterlerini canlandırdı.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Hazal Filiz Küçükköse, 18 Eylül 2026 tarihinde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Güncel haberlerde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiği bildirildi.