Hedef Holding Başkanı Namık Kemal Gökalp kimdir? Namık Kemal Gökalp neden gözaltına alındı? Namık Kemal Gökalp kaç yaşında, nereli? Namık Kemal Gökalp'ın serveti ne kadar?

Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı İnfo Yatırım ve Hedef Holding'e yönelik bir operasyon sonrası gözler Namık Kemal Gökalp'e çevrildi. Peki, Namık Kemal Gökalp kimdir? Namık Kemal Gökalp neden gözaltına alındı? Namık Kemal Gökalp kaç yaşında, nereli? Namık Kemal Gökalp'ın serveti ne kadar?

NAMIK KEMAL GÖKALP KİMDİR?

52 yaşında olan Namık Kemal Gökalp, Mardin Midyat'ta dünyaya geldi.

NAMIK KEMAL GÖKALP'IN HAYATI VE KARİYERİ

Hedef Holding'in yayımladığı özgeçmişe göre Namık Kemal Gökalp, 1989-1994 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitim gördü. Daha sonra Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Sermaye Piyasaları ve Borsa alanında yüksek lisans yaptı. Kadir Has Üniversitesi'nde ise Finans ve Bankacılık alanında doktora eğitimini tamamladı.

Finans sektöründeki kariyerinde kurumsal finansman danışmanlığı, koordinatörlük ve üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Gökalp, 18 Haziran 2021'den bu yana Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. KAP kayıtlarında Gökalp'in icracı yönetim kurulu başkanı olduğu ve Hedef Holding grup şirketlerinin yönetim kurullarında da görev aldığı belirtiliyor.

Gökalp aynı zamanda İnfo Yatırım Menkul Değerler'in Yönetim Kurulu Başkanı. KAP'ın şirket bilgilerinde Gökalp, sermaye piyasası faaliyetleriyle ilgili imza yetkisine sahip isimler arasında yönetim kurulu başkanı sıfatıyla yer alıyor.

NAMIK KEMAL GÖKALP EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Namık Kemal Gökalp’in eşi Sibel Gökalp’tir. Eylül 2025’te Sibel Gökalp’e ait olan ve Hedef Holding paylarının önemli bir kısmını oluşturan hisseler, 1,9 milyar TL bedelle Namık Kemal Gökalp’e devredilmiştir.

NAMIK KEMAL GÖKALP NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İnfo Yatırım'ın merkezinde inceleme yaptı. İnfo Yatırım ile Hedef Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'in de İstanbul'da gözaltına alındığı belirtildi. Gökalp'in evinde arama yapıldığı ve İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.