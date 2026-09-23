Hem ev sahibi yapıyorlar hem hibe veriyorlar: İşte yeni sakinlerini bekleyen 5 ülke!

Büyük kentlerde nüfus yoğunluğu giderek artarken; dünyanın birçok bölgesindeki küçük köy, ada ve kasabalar nüfus kaybıyla karşı karşıya kalıyor. Yerel ve merkezi yönetimler, kırsal yerleşimleri yeniden canlandırmak amacıyla konut alımından yenilemeye, hibe ödemelerinden girişimcilik primlerine kadar çeşitli ekonomik teşvikler sunuyor. Ancak bu desteklerden yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İşte yeni sakinlerini arayan ülkeler ve sundukları teşvik modelleri...

1. İSVİÇRE / ALBİNEN: 10 YIL İKAMET EDENLERE FİNANSAL DESTEK İsviçre'nin Valais kantonunda yer alan Albinen köyü, nüfusunu artırmak amacıyla 45 yaş altındaki yetişkinlere 25 bin İsviçre frangı, çocuklara ise 10 bin İsviçre frangı destek sunuyor. Ancak bu ödemeden faydalanabilmek için başvuru sahiplerinin beldede en az 200 bin İsviçre frangı değerinde mülk satın alması ve en az 10 yıl boyunca Albinen'de yaşamayı taahhüt etmesi şart koşuluyor.

2. İRLANDA: ADA EVLERİNİ YENİLEYENE 84 BIN EUROYA KADAR HİBE İrlanda hükümetinin "Our Living Islands" politikası çerçevesinde, kıyı açıklarındaki adalarda yer alan boş ve harap konutların ihyası hedefleniyor. Vacant Property Refurbishment Grant kapsamındaki uygulama doğrultusunda, adalardaki atıl konutların yenilenmesi için 60 bin euroya, harap mülklerin tadilatı için ise 84 bin euroya kadar çıkabilen karşılıksız destek sağlanıyor.

3. İTALYA / SARDİNYA: KÜÇÜK BELEDİYELERE KONUT DESTEĞİ İtalya'nın Sardinya Adası'nda nüfus kaybının önüne geçilmesi hedefiyle yürütülen bölgesel program kapsamında, küçük belediyelerden konut satın alan veya yenileyen kişilere 15 bin euroya kadar destek veriliyor. Başvuru sahiplerinin ikametgahlarını belirlenen süre içinde ilgili yerleşime taşıması istenirken, uygulamanın kapsamı nüfusu 5 bine kadar olan belediyeleri kapsayacak şekilde genişletilmiş durumda.

4. JAPONYA: BÜYÜKŞEHİRLERDEN KIRSALA TAŞINMA TEŞVİKİ Tokyo gibi metropollerdeki yoğunluğu azaltmayı amaçlayan Japonya hükümeti, kırsal bölgelere göç eden hanelere 1 milyon yen, tek başına taşınan kişilere ise 600 bin yen seviyesine kadar finansal destek sağlıyor. Taşınılan bölgede yerel ekonomiyi canlandıracak bir işletme kuran girişimcilere ayrıca ek hibe imkanları da sunuluyor.