Her 5 kişiden 2'si öğünler arası atıştırıyor

07 Eylül 2022 Çarşamba, 07:00

Atıştırmalık ürünler, küresel çapta birçok tüketicinin günlük beslenme alışkanlıklarının düzenli bir parçası olarak konumlanıyor.

Kimi zaman açlığı bastırmak, kimi zaman öğünleri geçiştirmek için kullanılan atıştırmalıklara talep her geçen gün artarken, YouGov araştırma şirketinin 43 pazarda yaptığı araştırmada, her 5 tüketiciden ikisinin (yüzde 45), öğünler arasında atıştırdığı görülüyor.

Öte yandan şirketin ABD, Büyük Britanya ve Almanya pazarlarında yaptığı bir çalışma, tüketicilerin en çok televizyon izlerken atıştırdığını gösteriyor. Euromonitor ise dünyada hayvansal ürün tüketimini sınırlamaya çalışan insanların sayısının 2021’de arttığına, sürdürülebilir, sağlıklı ve bitki bazlı beslenme trendinin yaygınlaştığına işaret ediyor.

"2030 YILINA KADAR HER YIL YÜZDE 6,6 BÜYÜYECEK"

Tüketicilerin yaklaşık yarısının atıştırmalık için kuruyemişlere ve kurutulmuş meyvelere yöneldiği düşünüldüğünde, bu trend doğrulanıyor.

Bu trendin sağlıklı atıştırmalık pazarının büyüme hızını etkilediğini vurgulayan sağlıklı atıştırmalık üreticisi Semra İnce, “Global olarak 85,6 milyar dolarlık bir hacimle kapatan sağlıklı atıştırmalık pazarının 2030 yılına kadar her yıl yüzde 6,6 büyüyeceği ve 153 milyar dolar seviyesine ulaşılacağı öngörülüyor. Tüketiciler rafine şekerden, katkı maddelerinden, doymamış yağlardan uzaklaşarak sağlıklı ürünler atıştırmak istiyor” dedi.

“SAĞLIKLI YAŞAMAK İÇİN ATIŞTIRMALIKLARDAN VAZGEÇMEK GEREKMİYOR”

Tüketicilerin kişisel sağlık ve esenliklerine yönelik yaklaşımlarının zaman içinde değiştiğine ve artık daha çok insanın sağlıklı olmaya odaklandığına dikkat çeken Semra İnce, “Birçok insan doğru yollar bulunduğu müddetçe sağlıklı olmanın, yaşam kalitesini yükseltmenin zor olmadığını fark ediyor. Daha sağlıklı bir yaşam söz konusu olduğunda ise akla ilk gelen beslenme oluyor. Sanılanın aksine sağlıklı yaşamak için atıştırmalıklardan vazgeçmek gerekmiyor. Beslenmenin giderek zorlaştığı bu dönemde adını telaffuz etmekte zorlandığımız katkı maddelerini içeren ürünlerden uzaklaşarak doğaya yönelmek, çiğ gıdaların şifasını keşfetmek, katkısız, şeker ilavesiz atıştırmalıkları tercih etmek yetiyor" diye konuştu.