Köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan HGS ile ilgili borç ve geçiş ihlali sorgulamaları araç sahipleri tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle telefona gelen HGS borcu mesajları, gerçek bir geçiş ihlalinin olup olmadığı konusunda soru işaretlerine neden olabiliyor. Peki, HGS borcu ve geçiş ihlali nasıl sorgulanır? Sahte HGS mesajı nasıl anlaşılır? İşte ayrıntılar...
HGS BORCU NASIL SORGULANIR?
HGS borcu ve geçiş ihlali bilgileri farklı resmi kanallar üzerinden kontrol edilebiliyor. Araç sahipleri plaka bilgileriyle geçiş kayıtlarını inceleyerek varsa borç ve ihlal durumunu öğrenebiliyor.
e-Devlet üzerinden HGS borcu sorgulama
- e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra “Otoyol ve Köprü Geçiş İhlali Sorgulama” hizmeti üzerinden araçla ilgili geçiş ihlalleri ve güncel borçlar kontrol edilebiliyor.
PTT üzerinden HGS sorgulama
- PTT HGS Müşteri Hizmetleri üzerinden üyelik oluşturularak HGS hesabı takip edilebiliyor. Plaka ve gerekli kimlik bilgileriyle bakiye ve geçiş ihlali bilgileri de kontrol edilebiliyor.
KGM üzerinden HGS geçiş ihlali sorgulama
- Karayolları Genel Müdürlüğünün ihlal sorgulama ekranında plaka bilgisi kullanılarak geçiş ihlali ve buna ilişkin ödeme bilgileri öğrenilebiliyor.
Banka üzerinden HGS borcu sorgulama
- HGS hesabının bağlı olduğu bankanın mobil uygulaması veya internet şubesi üzerinden de bakiye ve geçiş bilgileri takip edilebiliyor. Bankaların sunduğu hizmetler kullanılan HGS hesabına göre değişiklik gösterebiliyor.
HGS GEÇİŞ İHLALİ NASIL SORGULANIR?
HGS geçiş ihlalini sorgulamak için plaka bilgisiyle ilgili sorgulama ekranına ulaşılması gerekiyor. Sorgulama sonucunda araçla ilgili herhangi bir ihlal bulunuyorsa buna ilişkin bilgiler ekranda görüntüleniyor.
Genel olarak HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi şu şekilde yapılıyor:
- Resmi HGS sorgulama sayfasına girilir.
- Araç plaka bilgisi ilgili alana yazılır.
- Geçiş ihlali sorgulama seçeneği kullanılır.
- Araçla ilgili geçiş kayıtları kontrol edilir.
- Varsa ihlalin tarihi ve ödenecek tutar incelenir.
HGS geçiş ve ihlal bilgilerine elektronik sistem üzerinden ve e-Devlet aracılığıyla da ulaşılabiliyor.
SAHTE HGS MESAJI NASIL ANLAŞILIR?
Sahte HGS mesajlarında genellikle borcun ödenmemesi halinde yasal işlem veya farklı yaptırımlar uygulanacağı belirtilerek kişilerin hızlı şekilde ödeme yapması isteniyor. Mesaj içerisinde ödeme bağlantısının bulunması da şüphe uyandıran işaretlerden biri olabilir.
Bu nedenle telefona gelen HGS mesajlarındaki bağlantılara doğrudan tıklamak yerine borcun resmi kanallardan kontrol edilmesi gerekiyor.
HGS GEÇİŞ İHLALİ İÇİN ÖDEME SÜRESİ ÖNEMLİ Mİ?
HGS geçişlerinde yeterli bakiye bulunmaması halinde geçiş sonrasında belirli süre içerisinde gerekli bakiye yüklenmesi durumunda cezalı geçiş ücreti uygulanmayabiliyor. Resmi bilgilendirmeye göre geçiş ihlalinden sonra 15 gün içinde yeterli bakiye yüklenmesi veya ilgili plaka için HGS aboneliği oluşturulması halinde cezalı ücret uygulanmıyor.
Bu nedenle araç sahiplerinin geçiş kayıtlarını düzenli olarak kontrol etmesi ve ortaya çıkan ihlalleri zamanında takip etmesi önem taşıyor.
HGS BORCU SORGULARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
HGS borcu sorgulaması sırasında şu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor:
- Sorgulama resmi kanallardan yapılmalı.
- Telefona gelen şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklanmamalı.
- Ödeme yapılmadan önce borcun gerçekten bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.
- Plaka ve geçiş bilgileri karşılaştırılmalı.
- Şüpheli internet sayfalarına kart ve kişisel bilgiler girilmemeli.
- HGS işlemleri için resmi olarak belirtilen internet adresleri kullanılmalı.