Köprü ve otoyol geçişlerinde kullanılan HGS ile ilgili borç ve geçiş ihlali sorgulamaları araç sahipleri tarafından sıkça araştırılıyor. Özellikle telefona gelen HGS borcu mesajları, gerçek bir geçiş ihlalinin olup olmadığı konusunda soru işaretlerine neden olabiliyor. Peki, HGS borcu ve geçiş ihlali nasıl sorgulanır? Sahte HGS mesajı nasıl anlaşılır? İşte ayrıntılar...

HGS borcu ve geçiş ihlali bilgileri farklı resmi kanallar üzerinden kontrol edilebiliyor. Araç sahipleri plaka bilgileriyle geçiş kayıtlarını inceleyerek varsa borç ve ihlal durumunu öğrenebiliyor.

HGS GEÇİŞ İHLALİ NASIL SORGULANIR?

HGS geçiş ihlalini sorgulamak için plaka bilgisiyle ilgili sorgulama ekranına ulaşılması gerekiyor. Sorgulama sonucunda araçla ilgili herhangi bir ihlal bulunuyorsa buna ilişkin bilgiler ekranda görüntüleniyor.

Genel olarak HGS geçiş ihlali sorgulama işlemi şu şekilde yapılıyor:

Resmi HGS sorgulama sayfasına girilir.

Araç plaka bilgisi ilgili alana yazılır.

Geçiş ihlali sorgulama seçeneği kullanılır.

Araçla ilgili geçiş kayıtları kontrol edilir.

Varsa ihlalin tarihi ve ödenecek tutar incelenir.

HGS geçiş ve ihlal bilgilerine elektronik sistem üzerinden ve e-Devlet aracılığıyla da ulaşılabiliyor.