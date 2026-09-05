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Hobi olarak başladı, 10 ton rekolte bekliyor

Hobi olarak başladı, 10 ton rekolte bekliyor

5.09.2026 15:56:00
Güncellenme:
DHA
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Hobi olarak başladı, 10 ton rekolte bekliyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 4 çocuk babası Ünal Habanoğlu (56), 16 yıl önce merak saldığı ve hobi olarak başladığı badem üretiminde 400 dönüm arazi üzerinde 20 bin ağaca ulaştı. Habanoğlu, "Bademe merak sardım ve bademi araştırırken ülkemizde bir badem açığı olduğunu gördüm. Bunu büyütmeye karar verdim. Bu sene 10 ton rekolte bekliyorum” dedi.

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Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ünal Habanoğlu, 16 yıl önce badem yetiştiriciliğine merak sardı. O yıllarda ülke genelinde badem tüketiminin büyük bir kısmının ithal olduğunu öğrenen Habanoğlu, ilçenin Kılcan mevkisinde hobi olarak badem yetiştirmeye başladı. Zamanla habisi mesleğine dönüşen Ünal Habanoğlu, yeni diktiği badem ağaçları ile birlikte 400 dönüm arazi üzerinde 20 bin ağaca ulaştı.

Ünal Habanoğlu, “Bademe hobi amaçlı başladım. Merak sardım ve bademi araştırırken ülkemizde bir badem açığını gördüm. Yüzde 80 ithal ettiğimizi, yüzde 20 yerli çiftçinin badem ürettiğini gördüm ve bunu büyütmeye karar verdim. Şu anda 7 yıllık bu ağaçlar. Bu sene 10 ton rekolte bekliyorum. Bademin tat ve lezzetinin iyi olduğunu ve bölgemizde suya, havasına ve toprağına çok uygun bir çeşit olduğunu gördüm. Bademimizin cinsi ‘Makako’ cinsi. Burada bahar donları var. Bahar donlarından etkilenmiyor. 23 Nisan'dan sonra açıyor, çiçeklenmesi verimi ağaç başı bu sene beklediğimiz 10 kilogram ve her yıl üzerine koyarak gidecek, yani artarak gidecek” dedi.

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