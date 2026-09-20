Horlayan bir partnerle uyumak sağlığınızı nasıl etkiliyor? Uzmanlar uyardı: Unutkanlık ve strese yol açabilir

Toplum genelinde oldukça yaygın görülen ve çoğu zaman zararsız bir rahatsızlık olarak geçiştirilen horlama, aslında yalnızca horlayan kişiyi değil, yanındaki partnerini de doğrudan etkiliyor. Uyku sağlığı uzmanları, horlayan birinin yanında uyumanın fiziksel ve zihinsel sağlık üzerinde ciddi tahribatlara yol açabileceğini vurguluyor.

Diş hekimi ve uyku sağlığı uzmanı Dr. Clare Simon, horlamanın uyku sırasında üst solunum yollarındaki yumuşak dokuların titreşiminden kaynaklandığını belirtirken, İngiliz Horlama ve Uyku Apnesi Derneği (BSSAA) verileri yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının bu sorunu yaşadığını gösteriyor. Uyku Vakfı’nın ABD’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre ise horlayan bir eşe sahip olan kişilerin yüzde 75’i uykularının kalitesizleştiğini ifade ediyor.

BÖLÜNEN UYKU BEYİN FONKSİYONLARINI ZAYIFLATIYOR

Gece boyunca genellikle 90 dakikalık döngüler halinde tekrarlanan uykunun derin evreleri, vücudun fiziksel iyileşmesi için kritik önem taşıyor. Sık sık kesintiye uğrayan uyku döngüsü, yatakta yeterli süre geçirilse bile sabahları yorgun uyanılmasına yol açıyor.

Uzman ortodontist ve uyku uzmanı Prof. Ama Johal, kesintisiz uykunun zihinsel süreçlerdeki rolüne dikkat çekerek, parçalı uykunun beynin gün içindeki bilgileri işleme ve depolama yeteneğini bozduğunu belirtiyor. Bu durum gün içerisinde odaklanma güçlüğü, hafıza zayıflığı ve duygu durum bozukluklarına zemin hazırlıyor. Bölünen uyku aynı zamanda hormon dengesini ve stres yönetiminden sorumlu beyin mekanizmalarını olumsuz etkileyerek kişide sinirlilik ve motivasyon kaybına neden oluyor.

İLİŞKİLERİ VE YAKINLIĞI ZORA SOKUYOR

Horlama sorunu yaşayan çiftlerde bozulan uyku düzeni, iletişim problemlerini ve tartışmaları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, uykusuzluğun yarattığı gerginlik nedeniyle çiftlerin ayrı odalarda uyumaya başladığını, bu durumun da zamanla duygusal ve fiziksel yakınlığı azalttığını ifade ediyor.

NE ZAMAN UZMANA BAŞVURULMALI?

Uzmanlar, basit bir horlama ile ciddi bir sağlık sorunu olan "uyku apnesi" arasındaki farkın doğru tespit edilmesi gerektiğini vurguluyor. Uykuda nefes kesilmesi, gece boğulma hissi ve sabahları baş ağrısı gibi belirtiler gösteren uyku apnesi durumunda Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı (CPAP) cihazı veya cerrahi müdahaleler gerekebiliyor.

Basit horlamalarda ise kilo vermek, sigara ve alkol kullanımını sınırlandırmak veya yatış pozisyonunu değiştirmek gibi yaşam tarzı düzenlemeleri fayda sağlıyor. Ayrıca uzman bir hekim kontrolünde kullanılacak özel ağızlıklar veya burun tıkanıklığı tedavileri de hava yolunu açık tutarak sorunu çözebiliyor.