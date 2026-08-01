Hücrenin santrallerinden antibiyotik krizine karşı tarihi keşif: Mitokondri süper mikropları yok ediyor

Tıp ve biyoloji dünyasında hücrenin enerji santralleri olarak bilinen ve anne hattından nesilden nesile aktarılan mitokondriler hakkında ezber bozan bir bilimsel keşfe imza atıldı. Avustralya'daki Queensland Üniversitesi öncülüğünde İsviçre ve İspanya'dan bilim insanlarının katılımıyla yürütülen araştırma, mitokondrilerin sadece ATP üretimiyle sınırlı kalmayıp bağışıklık sisteminin en güçlü antibakteriyel silahlarından biri olarak görev yaptığını kanıtladı. Prestijli tıp dergisi Science Immunology bünyesinde yayımlanan çalışma, günümüzün en büyük sağlık tehditlerinden biri olan antibiyotiğe dirençli süper mikroplara karşı yeni bir umut ışığı oldu.

BÖLÜNME MEKANİZMASI BAKTERİLERİ YOK EDEN KALKANI DEVREYE SOKUYOR

Bilim insanları, hücreye saldıran bakteriyel tehditler karşısında mitokondrilerin hızla bölünerek (fisyon) sayılarını artırdığını saptadı. Hücresel düzeyde gerçekleşen bu bölünme süreci, mikroplara karşı doğrudan etkili olan antimikrobiyal lipid damlacıklarının üretimini tetikliyor.

Araştırma ekibinden Dr. Ronan Kapetanovic, mitokondriyal bölünmenin basit solucan türlerinden karmaşık memelilere ve insanlara kadar evrimsel olarak korunmuş ortak bir savunma mekanizması olduğunu belirtti. Deneylerde E. coli bakterisi ile enfekte edilen hücrelerde mitokondri bölünmesinin engellenmesi durumunda bakterilerin hızla çoğaldığı, bölünmenin teşvik edildiği durumlarda ise bakteriyel temizliğin başarıyla sağlandığı belgelendi.

SALMONELLA'NIN KURNAZLIĞINA KARŞI YENİ TEDAVİ HEDEFİ: HDAC6 ENZİMİ

Araştırmada patojenlerin hücresel savunmayı aşma yöntemleri de mercek altına alındı. E. coli enfeksiyonlarına karşı başarıyla çalışan mitokondriyal bölünme mekanizmasının, tehlikeli bir diğer patojen olan Salmonella typhimurium tarafından baskılandığı tespit edildi. Salmonella bakterisinin hücresel savunmayı felç etmek adına mitokondrilerin bölünmesini engellediği görüldü.

Ancak bilim insanları bakterinin bu kurnazlığını boşa çıkaracak biyolojik bir yöntem geliştirdi. Hücre içindeki "HDAC6" enziminin ilaç yardımıyla engellenmesi sonucunda, Salmonella baskısına rağmen mitokondrilerin yeniden bölünmeye başladığı ve antimikrobiyal koruma kalkanının tekrar aktifleştiği kanıtlandı. Bu tespit, dirençli enfeksiyonların tedavisinde HDAC6 enziminin doğrudan hedeflenebileceğini ortaya koydu.

KÜRESEL TIP DÜNYASINDA YANKI UYANDIRAN HÜCRESEL DENGE

Çalışma, mitokondrilerin yalnızca bağışıklık savunmasını başlatmakla kalmayıp aşırı bağışıklık tepkilerini kontrol altına alan hücresel bir denge (homeostaz) mekanizmasına da sahip olduğunu gösterdi. Bölünmeyle birlikte aktifleşen stres yolağı (UPRmt), vücudu enfeksiyonlardan korurken doku hasarına yol açabilecek aşırı reaksiyonları sınırlandırıyor.

Tıp uzmanları, küresel ölçekte antibiyotiklerin etkisini yitirdiği bir dönemde hücrenin kendi iç savunma mekanizmalarını aktivite eden bu keşfin, dirençli bakteriyel hastalıklara karşı geliştirilecek yeni nesil ilaçlara öncülük edeceğini bildiriyor.