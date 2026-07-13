Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran'ı "kimsesiz kız çocuklarına yurt" vaadiyle dolandırdığı iddiası gündeme geldi. Peki, Hüseyin Başaran kimdir? İş insanı Hüseyin Başaran kaç yaşında, nereli?

HÜSEYİN BAŞARAN KİMDİR?

Hüseyin Başaran, 1958 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Türk iş insanı ve yatırımcıdır. Ailesinin ticaret geleneğini sürdürerek genç yaşlardan itibaren iş hayatına atılan Başaran, Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Başaran Holding’in yönetimini üstlenmiştir. Eğitim hayatının ardından iş dünyasındaki vizyonunu genişleten ünlü iş insanı, Beril Başaran ile evlidir. Çiftin bu evlilikten Can Başaran ve genç yaşta vefat eden Mina Başaran adında iki çocuğu dünyaya gelmiştir. Hüseyin Başaran, iş dünyasındaki kimliğinin yanı sıra bir dönem Karadeniz temsilcisi Trabzonspor’da Asbaşkanlık ve yöneticilik görevlerini de yürütmüştür.

Kariyeri

Hüseyin Başaran’ın profesyonel kariyeri, ailesinin Trabzon’da temelini attığı fındık ticareti faaliyetlerine dayanmaktadır. Üçüncü kuşak temsilcisi olarak 1995 yılında liderliğini üstlendiği şirketi, modern entegre fındık işleme tesislerine dönüştürerek Türkiye'nin ilk büyük fındık ihracatçıları arasına sokmuştur. Başaran, zaman içerisinde faaliyet alanını sadece gıda sektörüyle sınırlı tutmayarak yatırımlarını farklı alanlara kaydırmıştır. Başaran Holding; günümüzde gıda, turizm, inşaat, havacılık, enerji ve yatçılık gibi çok çeşitli sektörlerde aktif rol oynayan büyük bir şirketler topluluğu haline gelmiştir. İstanbul merkezli holding, hayata geçirdiği lüks konut projeleri ve havacılık yatırımlarıyla piyasadaki yerini sağlamlaştırmıştır.

Ailesi

Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran, 1990 yılında doğmuş ve genç yaşta Başaran Holding’in yönetim kadrosunda aktif roller üstlenmeye başlamış bir iş kadınıdır. Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra Londra’da master eğitimini tamamlayan Mina Başaran, holdingin gelecekteki yöneticisi olarak hazırlık yapmaktaydı. Ancak 11 Mart 2018 tarihinde, bekarlığa veda partisi için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri’nden dönerken içinde bulunduğu holdinge ait özel jetin İran’da düşmesi sonucu trajik şekilde hayatını kaybetti. Bu kazada Mina Başaran ile birlikte uçakta bulunan 7 arkadaşı ve 3 mürettebat da yaşamını yitirdi.

HÜSEYİN BAŞARAN NEDEN HALUK LEVENT’TEN ŞİKAYETÇİ OLDU?

Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında, öğrenci yurdu projesi kapsamında devredildiği öne sürülen taşınmazlar nedeniyle taahhütlerin yerine getirilmediğini iddia ederek Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.