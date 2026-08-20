İbrahim Tatlıses'in mağarası boş kaldı: 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti

Şanlıurfa'da restore edilerek müzeye dönüştürülen yapının, açılışından bu yana geçen iki yılda ulaştığı ziyaretçi sayısı beklentilerin çok gerisinde kaldı.

BEKLENTİLERİN ÇOK GERİSİNDE KALAN ZİYARETÇİ SAYISI

Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel mirasını öne çıkarmak amacıyla Haliliye Belediyesi tarafından yürütülen proje tamamlanarak hizmete açıldı. Ünlü sanatçının çocukluk yıllarının geçtiği mağara aslına uygun olarak düzenlendi ve müze ev statüsüyle ziyarete sunuldu.

Açılışın ardından geçen 2 yıllık sürede kaydedilen veriler, müzenin günde ortalama bir kişi tarafından dahi gezilmediğini gösterdi. Toplamda 250 kişide kalan ziyaretçi sayısı, projenin hedeflenen ilgiyi görmediğini ortaya koydu.

ÜNLÜ SANATÇININ GURURLA ANLATTIĞI MAĞARA

Müze haline getirilen yapı, İbrahim Tatlıses'in geçmişte yaptığı açıklamalarla tanınıyordu. Doğduğu mekanın kendisi için taşıdığı anlamı her fırsatta dile getiren sanatçı, "Orada doğduğum için iftihar ediyorum" ifadelerini kullanarak mağarayla gurur duyduğunu belirtmişti.

Sanatçının geniş hayran kitlesine ve Şanlıurfa'nın her yıl ağırladığı yüksek turist sayısına rağmen müzenin boş kalması sosyal medyada tartışma konusu oldu. Yerel kaynaklar, ziyaretçi sayısının düşük kalmasında konum ve tanıtım eksikliğinin etkili olduğunu aktardı.

HALİLİYE BELEDİYESİ'NİN RESTORASYON PROJESİ

Haliliye Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarında mağaranın doğal yapısı muhafaza edildi. İç mekan düzenlemeleri tamamlanan yapıya sanatçının yaşamından kesitleri yansıtan unsurlar eklendi.

Bölge turizmine katkı sağlaması amacıyla hayata geçirilen projenin önümüzdeki dönemde nasıl değerlendirileceği ve ziyaretçi trafiğini artırmaya yönelik yeni adımların atılıp atılmayacağı belirsizliğini koruyor.