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İhsan Taha Torğut kimdir? İpek Filiz Yazıcı sevgilisi İhsan Taha Torğut kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İhsan Taha Torğut kimdir? İpek Filiz Yazıcı sevgilisi İhsan Taha Torğut kaç yaşında, ne iş yapıyor?

5.08.2026 16:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İhsan Taha Torğut kimdir? İpek Filiz Yazıcı sevgilisi İhsan Taha Torğut kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın yeni sevgilisi İhsan Taha Torğut ile ilişkisini duyurmasının ardından eski eşi Ufuk Beydemir'in yaptığı yorum dikkat çekti. Peki, İhsan Taha Torğut kimdir? İpek Filiz Yazıcı sevgilisi İhsan Taha Torğut kaç yaşında, ne iş yapıyor?
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İpek Filiz Yazıcı, fizyoterapist İhsan Taha Torğut ile yeni bir aşka yelken açtı. Peki, İhsan Taha Torğut kimdir? İpek Filiz Yazıcı sevgilisi İhsan Taha Torğut kaç yaşında, ne iş yapıyor?

İPEK FİLİZ YAZICI SEVGİLİSİ İHSAN TAHA TORĞUT KİMDİR?

Fizyoterapist İhsan Taha Torğut, sporcu sağlığı, performans geliştirme ve rehabilitasyon alanında çalışmalar yürüten bir isim olarak öne çıkıyor. Milli takım spor fizyoterapisti İhsan Taha Torğut 31 yaşındadır.

UFUK BEYDEMİR ESKİ EŞİ İPEK FİLİZ YAZICI VE YENİ SEVGİLİSİNİ HEDEF ALDI

İpek Filiz Yazıcı'nın yeni sevgilisi İhsan Taha Torğut'la paylaştığı aşk dolu fitness pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ancak günün en çok konuşulan hamlesi İpek Filiz Yazıcı'nın eski eşi Ufuk Beydemir'den geldi. Ünlü şarkıcının paylaşımların ardından yaptığı sert yorum, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

'ATTAN İNİP EŞEĞE BİNEN EX İÇİN VİDEO GELİR Mİ?' 

Ufuk Beydemir sosyal medyada paylaşılan bir videonun altına, "Attan inip eşeğe binen ex için de bir video gelir mi kralım" yorumunu yaptı.

İlgili Konular: #İpek Filiz Yazıcı #İhsan Taha Torğut

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