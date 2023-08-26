İki ünlü isim karakolluk oldu

Yayınlanma: 26.08.2023 - 10:47

Güncelleme: 26.08.2023 - 10:47

‘Servet Operasyonu’, ‘Cici’, ‘Arif V 216’, ‘Toz Bez’, ‘Sivas’ta’ gibi sinema filmlerinin yanı sıra ‘Hakan: Muhafız’ ve ‘Atiye’ dizilerinin yardımcı yönetmeni Ulaş Parlakyıldız, müzik grubu Yeni Türkü ile yollarını 3 ay önce ayıran grubun basgitarcısı Sezer Alemdar hakkında suç duyurusunda bulundu.

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, savcılık başvurusunda, Alemdar’ın ‘tehdit’ ve hakaret’ suçu işlediği iddia edildi. Başvuruda, Alemdar’ın, Parlakyıldız’a gönderdiği iki ayrı mesaja yer verildi. Mesajların tarihi 31 Ocak 2022. Kendi e-posta hesabından Parlakyıldız’a e-mail gönderen Alemdar ısrarla, aranmasını istiyor.

TEHDİT VE KÜFÜR

Mesajında “1 dakika dahi adam ol beni ara. Ara ki, hayatınızı s…..n vazgeçeyim.” diyen Alemdar devam cümlesinde, eski sevgilisi olan H. S.’nin adını anarak, bu kişiye yönelik de küfürlü bir ifade kullanıyor. Bu arada, birçok filmin kostüm tasarımcısı olan H. S. şimdilerde Parlakyıldız’ın sevgilisi.

Alemdar, mesajında, Parlakyıldız’a birçok kez ulaşmaya çalıştığını belirterek “Bu 5’inci denemem. 6’ıncıda suratını görürsün. Bil” ifadelerini kullanıyor. Mesaj, “Adam ol beni ara” diye bitiriyor.

Dosyaya göre Alemdar, aynı gün Parlakyıldız’a ikinci bir mesaj daha atıyor. Bu mesajı sahte bir Instagram hesabı üzerinden atan Alemdar “Bak kardeşim benim derdim var. Sezer olarak çözene kadar kime rahat kalmayacak. Ya biz çözeriz, ya memlekete mal olur” ifadelerini kullanıyor.

Mesajında “Biliyorum ki onursuz birisin. Bu son teklifim. Çünkü sen aramazsan. Ben seni bulacağım” diyor. Mesajın devamında, küfürlü ifadeler eşliğinde “Çocuğu aldırdım” diyen Alemdar “Sırf bu yüzden ara bence” ifadelerini kullanıyor. “Ben size ulaşırsam iyi olmayacak” diyen Alemdar, Parlakyıldız’a yönelik bir dizi ağır küfür eşliğinde mesajını tamamlıyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan başvuru sonrası savcılık soruşturma başlattı. Şüpheli sıfatı ile ifadesi alınan Sezer Alemdar, soruşturmaya konu mesajın gönderildiği e-posta adresinin kendisine ait olduğunu söyledi. Alemdar, ifadesinin devamında, anılan e-posta adresinin şifresini eski sevgilisi H. S.’nin de bildiğini kaydetti.

Savcılık, söz konusu savunmayı ‘cezadan kurtulma amaçlı’ olduğuna işaret etti. Soruşturma savcısı, geçen 25 Temmuz’da dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi.