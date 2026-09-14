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İlahiyatçı Mustafa Karataş canlı yayında acı haberi aldı: 4 aydır yoğun bakımda olan kardeşi hayatını kaybetti

İlahiyatçı Mustafa Karataş canlı yayında acı haberi aldı: 4 aydır yoğun bakımda olan kardeşi hayatını kaybetti

14.09.2026 09:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İlahiyatçı Mustafa Karataş canlı yayında acı haberi aldı: 4 aydır yoğun bakımda olan kardeşi hayatını kaybetti

İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş, televizyon programını sunduğu esnada dört aydır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Davut Karataş’ın vefat ettiğini öğrendi. Yayın sırasında yaşadığı üzüntüyü izleyicileriyle paylaşan Karataş, vefat eden kardeşi için dua istedi.

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Kanal 7 ekranlarında yayımlanan "Muhabbet Kapısı" programının sunucusu Prof. Dr. Mustafa Karataş, canlı yayın esnasında hayatının en zor anlarından birini yaşadı. Karataş, dört aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kardeşi Davut Karataş’ın hayatını kaybettiği bilgisini yayın sürerken aldı.

"YAYINI SÜRDÜRMEM BİRAZ ZOR OLACAK"

Aldığı acı haberin ardından yaşadığı derin üzüntüyü ekran başındaki izleyicilerle paylaşan Mustafa Karataş, konuşmakta güçlük çekti. Kardeşinin uzun süredir hastalıkla mücadele ettiğini belirten Karataş, "Bu yayını sürdürmem biraz zor olacak ama sizlerden anlayış ve dua bekliyorum" diyerek izleyicilerden Fatiha okumalarını rica etti.

Vefat eden kardeşi Davut Karataş'ın kişiliğinden de bahseden Mustafa Karataş, kardeşinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştığını, çevresine yardım etmeyi seven ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyan biri olduğunu dile getirdi. 

Cenaze işlemlerine ilişkin bilgi veren Karataş, naaşı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden teslim almayı planladıklarını aktardı. Aile büyükleriyle görüşerek cenaze programını netleştireceklerini belirten Karataş, defin işleminin ertesi gün öğle namazını müteakip Karabük'te gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü kaydetti.  

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