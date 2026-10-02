İleri yaşta beyin sağlığı müjdesi: Zihinsel egzersizler ve sosyal bağlar beyin hasarını onarıyor

İngiltere'de 11 bin 500 yaşlı birey üzerinde yürütülen tıp tarihinin en geniş kapsamlı bilişsel sağlık araştırması sonuçlandı. The Lancet Primary Care bünyesinde yayımlanan çalışma, günlük bulmaca çözmenin, kitap okumanın ve sosyal etkileşimin bilişsel bozuklukları %30'un üzerinde oranlarda tamamen tersine çevirebildiğini gösterdi.

ZİHİNSEL AKTİVİTELER BİLİŞSEL BOZUKLUĞU TAMAMEN ORTADAN KALDIRDI

Araştırma kapsamında katılımcılar üç farklı gruba ayrılarak takip edildi. Yalnızca temel sağlık tavsiyesi alan ve günlük bulmaca, okuma, enstrüman çalma gibi aktivitelerini sürdüren kontrol grubundaki hastaların %28'inde 12 ayın sonunda bilişsel bozukluk belirtilerinin tamamen kaybolduğu belgelendi.

Dijital beyin egzersizleri ve uzman takibi desteği sağlanan diğer iki grupta ise bilişsel gerilemenin tersine dönme oranı %32 ile %33 seviyelerine ulaştı. Özel destek sağlanan grupta şiddetli bilişsel bozukluk yaşayanların oranında %18'lik net bir gerileme sağlandı.

BEYİN İLERİ YAŞLARDA DAHİ ESNEKLİĞİNİ VE ÖĞRENME YETİSİNİ KORUYOR

Araştırmacılar, elde edilen verilerin insan beynine ilişkin nöroplastisite (beyin esnekliği) kabiliyetini bir kez daha kanıtladığını vurguladı.

Katılımcıların beslenme ve fiziksel aktivite düzeylerinin kontrol altında tutulduğu araştırmada, yakalanan bu radikal iyileşmenin doğrudan zihni uyaran günlük aktivitelerden (okuma, bulmaca, müzik, yeni bir dil veya beceri öğrenme, koro/arkadaş sosyalleşmesi) kaynaklandığı saptandı.

KARMAŞIK TERAPİLERE GEREK YOK: GÜNLÜK KÜÇÜK ADIMLAR YETERLİ

Çalışmanın başyazarları, tıbbi müdahalelerin ve karmaşık beyin eğitimi programlarının ötesinde, bireylere doğru bilgi verilerek zihinsel uyarım aktivitelerine yönlendirilmelerinin dahi hayati bir toplumsal dönüşüm yarattığını ilan etti.

Uzmanlar; yaşlanmaya bağlı unutkanlık, muhakeme kaybı ve demans riskine karşı her yaşta yeni bir beceri öğrenmenin, sosyalleşmenin ve zihni aktif tutmanın beyni koruyan en etkili doğal kalkan olduğunu bildirdi.