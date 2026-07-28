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İlk bebeğine hamile! Merve Dizdar sessizliğini bozdu: 'İsim bulmak çok zor'

İlk bebeğine hamile! Merve Dizdar sessizliğini bozdu: 'İsim bulmak çok zor'

28.07.2026 15:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İlk bebeğine hamile! Merve Dizdar sessizliğini bozdu: 'İsim bulmak çok zor'

Geçen günlerde evliliklerinin 2. yılını kutlayan oyuncu Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger, ilk bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor. 4,5 aylık hamile olan ünlü oyuncu ilk kez konuştu.
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Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü alan ünlü oyuncu Merve Dizdar, bebek bekliyor.

2 sene önce Cihan Ayger ile nikah masasına oturan başarılı oyuncudan hamilelik müjdesi geldi. Çift, hamilelik haberi hakkında sessizliğini bozdu.

2 YIL ÖNCE EVLENDİLER 

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman adından söz ettiren Merve Dizdar, 2 sene önce sade bir törenle Cihan Ayger ile nikah masasına oturdu.

"NİCE BİR SÜRÜ YILLARA" 

Sosyal medya hesabından eşiyle peş peşe romantik pozlarını yayınlayan Merve Dizdar "Nice bir sürü yıllara kocam" notunu yazdı.

Mutlu evlilikleri olan her fırsatta verdikleri pozlarla isimlerinden söz ettiren çiftten güzel haber geldi.

4,5 AYLIK HAMİLE

Ünlü çiftin bebek bekledikleri öğrenildi. Şimdilik hamilelik sürecini sadece yakınlarıyla paylaşan çiftin bebeğinin cinsiyeti de belli oldu. Merve Dizdar ve Cihan Ayger çiftinin bir erkek bebekleri olacak.

"HER ŞEY YOLUNDA, İSİM BULMAK ÇOK ZOR" 

Dün akşam görüntülenen çift, bebek müjdesi hakkında ilk kez konuştu. 

2. Sayfa'ya açıklama yapan 4,5 aylık hamile Merve Dizdar, "Çok şükür her şey yolunda. Erkek olması da beni çok mutlu etti. Kız olsa da çok mutlu olurdum sağlıklı olsun da... İsim bulmak çok zor bir karar" dedi.

CİHAN AYGER: İLK BEN HİSSETTİM 

Cihan Ayger ise yaptığı açıklamada "İlk ben hissettim ve Merve'ye galiba hamilesin dedim. Doktor kontrolüne de beraber gittik ve çok mutlu olduk. Birbirimizi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

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