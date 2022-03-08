İlk hasadı yapılan eriklerin kilosu 1000 TL
Mersin'in Mut ilçesinde, örtü altında yetiştirilen ve ilk hasadı yapılan erikler kilogramı 800-1000 liradan satışa sunuldu.
İklimi ve coğrafi şartları dolayısıyla çok sayıda sebze ve meyvenin yetiştirildiği ilçede, Kıravga Mahallesi'ndeki serada ısıtma sistemi yardımıyla üretilen erikler için hasat etkinliği düzenlendi.
Kaymakam Batuhan Bingöl ve katılımcılar, "baharın habercisi" olarak bilinen erikleri özenle toplayarak, kaselerine yerleştirdi.
Bingöl, gazetecilere, ilçede mikroklima iklimi sayesinde çeşitli ürünlerin yetiştirildiğini belirterek, "Türkiye'nin ilk erik hasadını bugün burada gerçekleştirmiş bulunuyoruz. İnşallah bu hasadın tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İlçemizde 14 bin dekar civarında ürün toplayabileceğimiz erik bahçesi var" dedi.
KİLOGRAMI 800-1000 LİRADAN ALICI BULUYOR
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da Türkiye'de ilk erik yetiştirilen ilçelerden biri olduklarını ifade ederek, "Toplanan eriği, Mersin'in yanı sıra Antalya, Konya ve İstanbul'daki hallere göndereceğiz. Buralardan da yurt dışına ihraç edeceğiz. Hasat yapılan sera yaklaşık 800 metrekare alana sahip. Burada 39 ağaç var. Ortalama 1 ton 200 kilogram rekolte bekliyoruz" diye konuştu.
8 ERİK 80-100 LİRADAN SATILIYOR
Eriklerin, kasede satılacağını kaydeden Bayır, "Ortalama 8 eriğin bulunduğu 90 gramlık kaseler 80-100 liradan satılıyor. Kilogramı da 800-1000 liradan satışa sunulmuş durumda" dedi.
Üretici Uzay Gezer de 4 yıldır mart ayında hasat yaptıklarını belirterek, üretimde ısıtma sistemlerinin kullanıldığını anlattı.
İlgili Haberler
- Tezgahta yerini aldı, bir karpuz 150 TL
Günün Video Haberi
Video Haberler
- 'En çok atıf alan makalem bu vakaya ait'
- Ataşehir'de korkutan yangın!
- İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi
- 'Cumhuriyet tarihindeki en büyük zam'
- 'Kalaşnikof' tartışması gündem oldu
- 'İtirazımız sadece zamlara değil!'
- Habertürk canlı yayınında cinsiyetçi sözler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
En Çok Okunan Haberler
- İSO verilerine göre, ihracat iklim endeksi yükseldi
- What we know on day 13 of the Russian invasion
- Sezgin Baran Korkmaz Vakfı kararı Resmi Gazete’de
- Fenerbahçe'den gönderilecekti, takımın yıldızı oldu!
- Pınar Gültekin davasında yeni gelişme!
- Bakanlık harekete geçti: Stokçuluğa ceza geliyor
- Prof. Dr.Özkaya tarih verdi: Pandeminin sonuna geliyoruz
- Özcan Deniz'den, Mahsun Kırmızıgül'e 'Bergen' yanıtı
- Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'na 8 Mart ziyareti
- Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da!