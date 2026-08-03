İlker Ayrık gösterilerini iptal etti: Nedenini takipçileri ile paylaştı

Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sevenlerini korkuttu. Ayrık, kaza geçirdiğini açıklayarak gösterilerini iptal etti.

Yaşadıklarını ve sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları paylaşan Ayrık, açıklamasında, "23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..." ifadelerini kullandı.