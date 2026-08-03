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İlker Ayrık gösterilerini iptal etti: Nedenini takipçileri ile paylaştı
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İlker Ayrık gösterilerini iptal etti: Nedenini takipçileri ile paylaştı

3.08.2026 09:33:00
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Haber Merkezi
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İlker Ayrık gösterilerini iptal etti: Nedenini takipçileri ile paylaştı

Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, geçirdiği kaza sonucu gösterilerini iptal ettiğini duyurdu. Ayrık," Sizlerden biraz müsaade istiyorum" dedi.

İlker Ayrık gösterilerini iptal etti: Nedenini takipçileri ile paylaştı

Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sevenlerini korkuttu. Ayrık, kaza geçirdiğini açıklayarak gösterilerini iptal etti.

İlker Ayrık gösterilerini iptal etti: Nedenini takipçileri ile paylaştı

Yaşadıklarını ve sağlık durumuna ilişkin ayrıntıları paylaşan Ayrık, açıklamasında, "23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim. Neyse..." ifadelerini kullandı.

İlker Ayrık gösterilerini iptal etti: Nedenini takipçileri ile paylaştı

Ünlü sunucu kaza nedeniyle de 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerinin ertelendiğini belirtti.

İlker Ayrık gösterilerini iptal etti: Nedenini takipçileri ile paylaştı

Ayrık gösteri iptallerine ilişkin, "Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

İlker Ayrık gösterilerini iptal etti: Nedenini takipçileri ile paylaştı

İlker Ayrık'ın takipçilerine konu hakkında paylaştığı mesaj.

İlgili Konular: #gösteri #sunucu #İlker Ayrık

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