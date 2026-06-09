Usta oyuncu Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki, İlyas İlbey kimdir, kaç yaşında? Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'in sağlık durumu nasıl?

İLYAS İLBEY KİMDİR?

İlyas İlbey, 1951 yılında Kastamonu'da doğdu. Babası İzmit'te pastacılığa başlayınca bu şehirde büyüdü. İlkokul ve ortaokulu, 1979 yılına kadar İzmit'te okudu. ilkokul sıralarında tiyatroyla tanıştı. Honda iki Çocuk oyununda hancı rolüyle ilk tiyatro deneyimini yaşadı. Öğretmen lisesinde iken birçok oyunda rol aldı.

Babası pastacı olmasını istiyordu. Duygularının istikametinde yürüdü. İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünde sanat öğrenimini sürdürdü. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter'in öğrencisi oldu. Konservatuvarda okurken Enis Fosforoğlu ve Kenter Tiyatrosunda sahneye çıktı.

Yıldız-Müşfik Kenter arasındaki sürtüşme üzerine üçüncü sınıfta iken konservatuvardan ayrıldı. Daha sonra sınavla Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarına kabul edilerek, öğrenimini tamamladı.

Eşi Yasemin Yalçın'la birlikte Bakırköy Belediye Tiyatrosunun kurucuları arasında yer aldı. Bu tiyatro ödenekli tiyatro haline getirilirken konservatuvar mezunlarının dışarıda bırakılması üzerine ayrılıp 1991 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosunu kurdular. 1991-1995 yılları arasında önemli oyunlarla perdelerini açtılar. Komedi dalında başarılı oldular. Yılmaz Erdoğan'la aralarındaki anlaşmazlık üzerine tiyatrolarını kapatıp TV dizilerine yöneldiler. Senarist Gani Müjde ile başladıkları" ince ince Yasemince" programı çok beğenildi. Eşi Yasemin Yalçın'ı Kastamonu'ya götürüp Haydar'ın Şerifecik lakaplı köylü kadınıyla tanıştırdı. Yasemin Yalçın, onun konuşmalarını, kişiliğini inceledi. Kakılmış tipi böylece doğdu. Kendisi de itilmiş tipini topluma sevdirmesini bildi.

İLYAS İLBEY'İN HASTALIĞI NE?

İlyas İlbey’in sağlık durumuna ilişkin paylaşılan bilgilere göre, sanatçının böbreğinde tümör tespit edildi.

Bir süredir sağlık problemleri yaşadığı belirtilen usta oyuncunun tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğü ifade edildi.

İLYAS İLBEY'İN ÖZEL HAYATI

lyas İlbey, kendisi gibi oyuncu Yasemin Yalçın ile evlidir. Çiftin Eda İlbey adında bir kızı vardır.