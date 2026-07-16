Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında kamuoyunda tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda İlyas Yalçıntaş da gözaltına alındı. Peki, İlyas Yalçıntaş kimdir? İlyas Yalçıntaş kaç yaşında, nereli? İlyas Yalçıntaş neden gözaltına alındı?

İLYAS YALÇINTAŞ KİMDİR?

İlyas Yalçıntaş, 7 Mart 1989 tarihinde Erzincan'da doğdu. Lise eğitimini Küçükçekmece İMKB Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Müziğe 16 yaşında gitaristlik yaparak başladı. İlerleyen yıllarda çeşitli mekanlarda sahne alarak geçimini sürdürdü.

İLYAS YALÇINTAŞ'IN MÜZİK KARİYERİ

Yalçıntaş, 2014 yılında X Factor adlı yarışmaya arkadaşları İskender Külekçi'nin sözlerini yazdığı, bestesini Orçun Karamuk'un yaptığı "İncir" adlı şarkıyla katıldı. 2015 yılında Behzat Gerçeker & Enbe Orkestrası ile bu şarkıyı tekrar düzenledi ve Kral Pop ve TTNet Müzik listelerinde birinci sıraya yükseldi.

2015 yılında; ilk single çalışması olan İncir'i, ikinci single çalışması olan Olmazsa Olmazımsın'ı ve ilk albümü olan Aşk Adam Seçiyor'u yayımladı. İncir adlı single çalışmasında Enbe Orkestrası ile, Olmazsa Olmazımsın adlı single çalışmasında Enbe Orkestrası ve Büşra Periz ile ortak çalıştı. 2016 yılında ikinci albümü olan İçimdeki Duman'ı çıkardı. 2015 yılında çıkardığı tüm single ve albümleri 2016 yılında çıkardığı İçimdeki Duman adlı albümünde topladı. İçimdeki Duman albümünde yer alan "İncir", "Olmazsa Olmazımsın", "Nefes" ve "İçimdeki Duman" "Bu Nasıl Veda" adlı şarkılara klipler çekildi. Mayıs 2018'de, Feride Hilal Akın ile düet yaptığı teklisi Şehrin Yolu'nu yayımladı. Şarkının sözü İlyas Yalçıntaş'a, bestesi İlyas Yalçıntaş ve Emre Can Yıldız'a ve düzenlemesi Aytaç Kart'a aittir.

İLYAS YALÇINTAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, toplum kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan bazı kişilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandıkları, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdıkları ya da yer temin ettikleri yönünde makul şüpheyi destekleyen deliller bulunduğu iddia edildi.

Başsavcılık, 16 Temmuz 2026 tarihinde 25 kişi hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme işlemlerinin uygulanması için İstanbul İl Jandarma Komutanlığına talimat verildiğini açıkladı.