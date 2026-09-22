Ünlü sosyal medya fenomeni Meriç Keskin’in ağabeyi İnanç Keskin, hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İnanç Keskin’in vefatını kardeşi Meriç Keskin “Başaramadık” sözleriyle duyurdu. Peki, İnanç Keskin kimdir? Meriç Keskin'in abisi İnanç Keskin neden öldü, hastalığı neydi?

İNANÇ KESKİN KİMDİR?

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Satış, pazarlama, iş geliştirme ve yöneticilik alanlarında deneyim kazandı. Yazılım ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortakları ve yöneticileri arasında yer aldı. Kariyeri boyunca Ege ve Akdeniz bölgelerinde yöneticilik, ayrıca Azerbaycan’da ülke yöneticiliği görevlerinde bulundu.

İNANÇ KESKİN EVLİ Mİ?

Pınar Uyar Keskin ile evli olan İnanç Keskin'in bir kız çocuğu bulunuyordu.

İNANÇ KESKİN NEDEN ÖLDÜ?

İnanç Keskin'in bir süredir ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle tedavi gördüğü biliniyordu. Yoğun bakımda süren tedavisinin ardından 20 Eylül 2026 tarihinde vefat eden Keskin'in, kanser tedavisi gördüğü bilinmekle birlikte, hastalığının türüne ve ölüm nedeninin tıbbi detaylarına ilişkin aile tarafından resmi ve ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.