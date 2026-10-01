İnfazı başarısız oldu: Christa Pike kimdir, neden idam cezası aldı?

ABD'nin Tennessee eyaletinde idam cezasına çarptırılan Christa Pike, yetkililerin infazını gerçekleştirmeyi “başaramamasının” ardından perşembe günü hastaneye kaldırıldı. Peki, Christa Pike kimdir, neden idam cezası aldı?

CHRİSTA PİKE KİMDİR?

ABD'nin Tennessee eyaletinde ölüm cezasına çarptırılan Christa Gail Pike, 1995 yılında 19 yaşındaki Job Corps öğrencisi Colleen Slemmer'in öldürülmesi nedeniyle yaklaşık 30 yıldır ölüm hücresinde bulunuyor. Pike, cinayeti işlediğinde 18 yaşındaydı. Tennessee Ceza İnfaz Kurumu'nun güncel kayıtlarında Pike, eyalette ölüm hücresinde bulunan tek kadın mahkûm olarak yer alıyor.

CHRİSTA PİKE'IN HAYATI VE CİNAYET ÖNCESİ DÖNEM

Pike, 10 Mart 1976'da doğdu. Gençlik yıllarında Tennessee'deki Job Corps programına katıldı. Colleen Slemmer de aynı programda öğrenciydi. İki genç kadın arasında daha önce anlaşmazlıklar yaşandığı, Pike'ın Slemmer'in erkek arkadaşıyla ilgili sorunlar yaşadığını söylediği mahkeme kayıtlarına yansıdı.

Mahkeme kayıtlarına göre Pike, cinayetten bir gün önce bir arkadaşına Slemmer'i öldürmek istediğini söyledi. 12 Ocak 1995 gecesi Pike, Slemmer, erkek arkadaşı Tadaryl Shipp ve başka bir Job Corps öğrencisiyle birlikte merkezin dışına çıktı. Grup daha sonra Knoxville'deki Tennessee Üniversitesi tarım kampüsünün yakınındaki tenha bir bölgeye gitti.

Colleen Slemmer

COLLEEN SLEMMER NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Mahkeme kayıtlarında yer alan delillere göre Slemmer burada saldırıya uğradı. Pike, soruşturma sırasında Slemmer'e saldırdığını ve onu çeşitli şekillerde yaraladığını kabul etti. Slemmer'in kaçmaya çalıştığı, yardım istediği ve saldırının yaklaşık 30 dakika ile bir saat sürdüğü belirtildi.

Slemmer'in cesedi ertesi sabah üniversitenin tarım kampüsünde bulundu. Adli tıp incelemesinde vücudunda çok sayıda kesik ve darp izi tespit edildi. Tennessee Yüksek Mahkemesi kararında, cinayetin ağır fiziksel şiddet içerdiğine ilişkin bulgular ayrıntılı biçimde yer aldı.

Olayın bazı unsurları, 1990'larda ABD'de yaygın olan ve satanizmle bağlantılı suçlara yönelik korkuların da etkisiyle kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Mahkeme kayıtlarında kurbanın vücudunda pentagram bulunduğuna ilişkin deliller de yer aldı.

NEDEN İDAM CEZASI ALDI?

Pike, birinci derece tasarlayarak cinayet ve birinci derece cinayet işlemek için komplo kurmak suçlarından mahkûm edildi. 1996 yılında jüri tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Tennessee Yüksek Mahkemesi 1998'de mahkûmiyet ve ölüm cezasını onadı.

Mahkemenin değerlendirmesinde ölüm cezasını destekleyen iki ağırlaştırıcı koşul öne çıktı:

Cinayetin, ölümle sonuçlanması için gerekli olanın ötesinde işkence veya ağır fiziksel şiddet içermesi.

Cinayetin, Pike'ın veya başka bir kişinin yakalanmasını ya da yargılanmasını engelleme amacı taşıması.

Pike'ın ölüm cezası başlangıçta elektrikli sandalye ile infaz edilmek üzere belirlenmişti. Daha sonraki süreçte infaz yöntemi ölümcül enjeksiyon olarak değiştirildi.

PİKE'IN SAVUNMASI NEYDİ?

Pike'ın avukatları yıllar boyunca müvekkilinin cinayet sırasında yalnızca 18 yaşında olmasına, çocukluk dönemindeki ağır istismar ve ihmal geçmişine ve ruhsal sağlık sorunlarına dikkat çekti. Savunma, genç yaşın ve gelişimsel faktörlerin ölüm cezasının değerlendirilmesinde önem taşıması gerektiğini ileri sürdü. Pike ise af başvurusunda cinayet nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirtti.

Pike'ın erkek arkadaşı Tadaryl Shipp, suç sırasında 17 yaşında olduğu için ölüm cezası almadı ve ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Olayla bağlantılı üçüncü kişi ise daha farklı bir cezaya tabi tutuldu.