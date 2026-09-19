İnhisar'da hasat yaklaşıyor: Ağaçlar yoruldu, kapasite yarı yarıya düştü...

İlçede 24 dönümlük arazisinde üretim yapan Tahir Ünlem, ağaçların bir önceki sezon yorulması nedeniyle bu yıl bölgedeki kapasitenin yüzde 60 seviyelerinde kaldığını belirterek, "Normalde 3 bin ton ürün çıkıyorsa bu yıl yaklaşık bin 800 ton rekolte bekliyoruz" dedi.

Mikroklima iklimi ve vadi yapısıyla kaliteli nar üretimine ev sahipliği yapan Bilecik'in İnhisar ilçesinde üreticiler yeni sezon hasadına hazırlanıyor. Ekim ayının ilk haftasında başlayıp hava şartlarına bağlı olarak aralık ayına kadar kademeli şekilde devam eden nar hasadı öncesinde üreticiler verim ve fiyat beklentilerini paylaştı.

Geçmiş yıllarda 8 ila 10 bin ton arasında olan ilçe rekoltesinin seracılığa geçişle birlikte 3 bin ton seviyelerine gerilediğini belirten üretici Tahir Ünlem, bu sezon ise ağaçların yorgunluğuna bağlı olarak üretimin bin 800 ton civarında kalacağını ifade etti.

"İNHİSAR NARI TATLIDIR, LOKUM VE MEYVE SUYUNDA ÇOK TERCİH EDİLİR"

İnhisar narının kendine has lezzetini yetiştirildiği coğrafyadan aldığını vurgulayan Tahir Ünlem, "Şu anda 24 dönümlük kendi bahçemdeyim, fidanları kendim dikip yetiştirdim. İnhisar narının ünü, tatlı ve sofralık olmasından gelir. Bu nar; kıran topraklarda, vadilerde ve yamaçlarda yetişir, kalitesi de doğrudan buradan kaynaklanır. İyi su verdiği için meyve suyu firmaları tarafından bolca alınır, lokum yapımında kullanılır. Bölgemizin narı tatlı olduğu için nar ekşisine pek gitmez, daha çok sofralık olarak Eskişehir, Adapazarı, İzmit ve Bursa gibi çevre illere satıyoruz" dedi.

"SERALARA DÖNÜLDÜ AMA BEN BAHÇEMİ SÖKMEYE KIYAMADIM"

Bölgedeki nar üretim alanlarının zamanla azaldığına ve rekolte kaybına dikkat çeken Ünlem, "Bundan 20 sene önce bu bölgede 8 bin ila 10 bin ton nar üretiliyordu. Sonradan çoğu üretici seracılığa döndü, nar bahçeleri söküldü. Bu 5 bin metrekarelik bölüme ise ben sökmeye kıyamadım. Şu anda bölgede yaklaşık 3 bin tonluk bir kapasite var fakat geçen sene ağaçlar çok zorlandığı için bu sezon kapasite yüzde 60 civarında seyrediyor. Yani 3 bin ton beklenen yerden bin 800 ton ürün çıkar. Ekimin ilk haftasında başlayan hasat aralık ayına kadar sürer, olgunlaşan ürünü peyderpey toplarız. Geçen sene fiyatlar 25 lira civarındaydı, bu sene de ürün azlığı nedeniyle o seviyelerde satabilirsek iyi sayılır" ifadelerini kullandı.