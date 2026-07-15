İnsan plasentası: Tıbbi atık mı yoksa mucizevi tedavi mi?

Normal doğumda plasenta, bebek doğduktan kısa bir süre sonra vücut tarafından doğum kanalından atılıyor. Sezaryen doğumda ise doktorlar plasentayı cerrahi olarak çıkarıyorlar.

Ancak bazı insanlar, protein, demir ve yağ açısından zengin olan plasentanın yetişkinler için de besleyici olduğuna inanıyor.

ABD merkezli pazar araştırma şirketi Polaris'e göre, yıllık yasal plasenta ticaretinin değeri şu an küresel olarak 700 milyon dolardan fazla, ve bunun 2034 yılına kadar 1,4 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.

Polaris bu büyümenin domuz, koyun, at ve insan plasenta özütlerine yönelik talebin artmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Polaris'te analist Nitin Tambe, "Plasenta sadece gebeliğin değil, tıp ve bilimin de yıldızı haline geldi" diyor.

"Bebekleri beslemekten tıbbi tedavilere ve güzellik sektöründeki yeniliklerine ilham vermeye kadar, kullanım potansiyeli sürekli artıyor."

Plasentanın asıl amacının, yaşamın en erken aşamalarında yaşamı sürdürmek olduğunu düşünürsek, ironik şekilde bu özlerden elde edilen ürünlerin çoğu yaşlanmayla bağlantılı durumlarda kullanılıyor.

Kullanım alanları arasında şunlar yer alıyor:

Kırışıklıklar, Saç dökülmesi, Menopoz, Kısırlık, Artrit

Ancak östrojen ve progesteron gibi yüksek miktarda kadın hormonu içeren plasentalar, doğum sonrası depresyon tedavisi de dahil, birçok ilacın içeriğinde kullanılıyor. Ayrıca geleneksel tedavilerin sınırlı başarı sağladığı inme, kronik yorgunluk, Parkinson hastalığı, multipl skleroz (MS), kas distrofisi gibi otoimmün ve nörolojik rahatsızlıklarla, karaciğer hastalıkları, Crohn hastalığı ve hatta kanser gibi hastalıkların tedavilerinde de kullanılabiliyor.

Tarık, "Araştırmalar ayrıca demir seviyelerini artırmayı ve doğum sonrası anemiyi tedavi etmeyi amaçlayan ilaçlarda da faydalı olduğunu gösteriyor" diyor.

Ayrıca hap ve enjeksiyon halindeki formları da bazılarına göre doku yenilenmesine yardımcı oluyor.

Tarık, "Özellikle plasentanın iç tabakası, büyüme faktörü özellikleriyle bilinir. Ayrıca derin yaralar, ciddi yanıklar, ülserler ve göz yaralanmaları gibi cerrahi işlemlerin tedavisinde de kullanılıyor" diyor.

Ancak bu uygulamaların ardındaki bilimsel kanıtlar ve dünya genelindeki düzenlemeler farklılık gösteriyor.

Japan Bio Products (JBP), %100 toz haline getirilmiş plasenta kapsüllerini Asya genelinde besin takviyesi olarak ihraç eden bir şirket. Bu ürünlerin bir kısmı, yerel pazara bağlı olarak, insan plasentasından, bir kısmı ise domuz veya at plasentasından elde ediliyor.

NutraIngredients haber sitesine konuşan JBP'nin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği yöneticisi Winston Ooi, "Asyalılar, plasenta bazlı ürünlere karşı daha açık fikirli olma eğiliminde. Hatta plasenta tüketmek Çinlilerin geçmişinde yer alan bir pratik" diyor.

"Online olarak daha fazla bilgiye erişilebilmesiyle birlikte, insanlar plasenta içeren ürünlere daha fazla maruz kalıyor ve talep artıyor."

ÇİN'İN YASADIŞI TİCARETİ

Çin'de, ticari satışına getirilen yasağa rağmen, taze insan plasentası "tezgah altından" veya çeşitli online platformlarda farklı isimler altında gizlenerek satılmaya devam ediyor.

Bir online satıcı Global Times gazetesine yaptığı açıklamada, tek bir insan plasentasının 50 dolardan fazla bir fiyata satılabileceğini söyledi.

"Daha fazla alırsanız fiyatı [40 dolara] indirebilirim. Ham maddeyi kilogram başına [30 dolara] alıyoruz."

Hukukçu Zhang Bo da gazeteye, yakalananların genellikle yasadışı kazançlarının beş katından daha az bir miktarda para cezasına çarptırıldığını söylüyor; "Eğer para cezası, örneğin, yasadışı kazançların 50 katına çıkarılırsa, suçlular suçlarının maliyeti konusunda iki kez düşünebilirler" diye ekledi.